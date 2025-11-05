奇鋐9月 EPS 5.01元

奇鋐（3017）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（4）日應主管機關要求，公告自結9月稅後純益19.58億元，年增133.9%，單月每股純益5.01元，一個月就賺逾半個股本。

奇鋐受惠AI水冷時代來臨，帶動散熱產品出貨暢旺，股價隨之飆漲，10月以來從981元，一路狂飆到1,510元，創掛牌以來新天價，昨日高檔整理修正，終場下跌60元，收1,435元，波段漲幅仍高達46%，成為台股盤面焦點。

奇鋐不僅持續搶攻AI資料中心水冷散熱商機，切入輝達GB200、GB300供應鏈，同時也打入蘋果iPhone 17 Pro系列的均熱板（VC）供應鏈，坐擁雙題材。

據悉，奇鋐目前產能已接近滿載，而且訂單遠大於產能，加上下半年輝達GB系列量仍在持續增加，而且手機用VC日前隨著客戶新機而大量出貨，對下半年營運持樂觀態度。

除水冷關鍵零組件外，奇鋐也正積極跨足機殼與機櫃市場，初步將鎖定降噪櫃，估計第4季有望開始出貨，期盼未來此一業務也能開始顯著貢獻業績。