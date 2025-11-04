快訊

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

達發法說會／預期全年表現穩健成長 乙太網與AI物聯網成雙引擎

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

聯發科（2454）旗下IC設計業者達發（6526）於4日舉行法說會，該公司展望本季營運，因受到季節性因素影響，預期第4季營收將呈現季減，但全年營收維持穩健成長。

達發先前已公布第3季財報，毛利率為52.2％，季增與年增幅度均為1.7個百分點，歸屬母公司業主淨利為8.38億元，季增7.7％、年減1.6％，每股純益為5元。該公司累計前三季歸屬母公司業主淨利為23.45億元，年增13.7％，每股純益為14元。

達發指出，旗下網通基礎建設事業群（有線事業群）與高階AI物聯網事業群（無線事業群）表現穩健，看好乙太網市場的長期成長潛力，近年積極加速補齊產品線。目前就乙太網產品而言，低軌衛星領域已成為主要終端市場之一。低軌衛星用戶地端要透過戶外接收機與室內路由器裝置連接，都需要配置乙太網PHY相關晶片。此外，其10G PHY 高階乙太網的產品也已在下半年開始挹注營收，預期明年出貨將進一步成長。

在光纖固網寬頻領域，達發持續積極拓展全球市場，技術升級則聚焦於25G-PON產品開發，並朝整合AI運算能力發展。

在藍牙音訊領域，達發持續專注於商務耳機、電競耳機及助輔聽器等高階應用拓展，其多項新專案正開發中，預期未來可望帶來更多營收貢獻。在衛星定位晶片方面，達發前三季相關表現優於預期，主要成長動能來自與全球性品牌客戶合作新一代智慧手表晶片量產，且銷售表現良好。

至於光通訊方面，達發既有單通道50G SerDes技術相關產品持續獲得新客戶採用。同時，400G PAM4 DSP所需的光學轉阻放大器周邊晶片也已開始出貨，搭配整合雷射驅動器的 PAM4 DSP產品一起供應給模組客戶。其100G SerDes技術升級計畫持續推進，預計2026年量產。

達發 營收

延伸閱讀

輝達押注南韓26萬顆晶片！韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光

5天內變臉 川普禁Nvidia Blackwell銷中：不准他國擁有

川習會未談Blackwell 白宮鷹派勝利 國安高層反對銷中

韓國2026年AI預算增至3倍 力拚躋身全球前三強

相關新聞

先進封裝成台積電「第二條護城河」 法人點名三檔相關供應鏈受惠

受AI、HPC（高階運算）等強勁需求驅動，全球先進封裝市場預計到2027年將達620億美元 ，其中主流的2.5D/3D先...

暉盛創新板掛牌開啟蜜月行情 早盤一度站上這價位

隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、電動車與綠能市場的持續擴張，半導體產業進入新一波投資與製程升級潮。暉盛-創（...

外資調高智邦目標價至1,430元 一度亮燈漲停

美系外資再度調高智邦（2345）目標價，從原本的調升目標價1250元，調高至1430元，激勵智邦一度登上漲停價1,180...

暉盛創新板今日掛牌 聚焦2.5D/3D封裝技術升級

封裝設備廠暉盛科技（7730，簡稱暉盛-創）今日以每股72元登創新板交易。該公司憑藉電漿核心技術與自主研發優勢，全面布局...

川普禁輝達新晶片出口 衝擊代工廠股價

美國總統川普指出，輝達目前最新款Blackwell晶片出貨恐仍祭出限制，業界解讀，美國政府對中國高效能運算（ＨＰＣ）晶片...

台光電目標價 喊1,695

在人工智慧（AI）發展帶動下，銅箔基板（CCL）需求不斷提高，AI伺服器逐漸走向M8規格，並且目前市場已開始為下一代M9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。