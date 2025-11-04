信邦法說會／結盟減速機大廠宇隆 將在人形機器人市場大放異彩

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
信邦與宇隆策略結盟。圖為信邦總經理梁偉銘（左起）、信邦董事長王紹新、宇隆董事長劉俊昌與宇隆總經理蔡銘東。記者蕭君暉／攝影
信邦（3023）4日宣布與宇隆（2233）策略結盟，深化布局人形機器人AI資料中心電力與半導體等三大核心領域，明年業績將重返成長，其中，人形機器人業績明年將看到小煙火，2027年大放異彩，將占營收比重達10%至15%。半導體客戶則增至六家，液冷快充系統也首度打入日韓車廠。

信邦4日舉行法說會，董事長王紹新表示，該公司在半導體、機器人、無人機等AI周邊商機的布局陸續開花結果，有信心2026年營運重返成長軌道。

總經理梁偉銘表示，AI仍有三至五年榮景，信邦正調整產品策略迎接AI需求，除了半導體是AI核心引擎，AI資料中心的電力與冷卻系統需求也相當強勁，後續則是智慧交通與人形機器人，第3季已經啟用美國廠與墨西哥新廠，台灣銅鑼科學園區新廠預計2027年投產，支援半導體大型系統組裝，產能持續吃緊。

在AI資料中心方面，梁偉銘說，大電流與高壓線束需求強勁，該正深化配線櫃、匯流排、開關櫃等電力解決方案，成為資料中心高複雜度配線策略夥伴。半導體設備客戶數已由兩家增至六家，電動車則受惠直流快充液冷系統取得UL認證、打進日本與韓國車廠。低空經濟與人形機器人導入亦加速，預計2026年量產，2027年貢獻放大。

信邦業務副總黃文森表示，宇隆是全球唯一同時生產RV／諧波／行星減速機的大廠，品質控管非常好，正在與好幾個客戶洽談人形機器人測試，未來半年到一年會有非常好的結果。預期人形機器人明年可以看到小煙火，後年將大放異彩。

宇隆董事長劉俊昌澤表示，信邦在系統設計、控制模組，以及連接技術方面實力雄厚；宇隆從創業以來深耕精密零組件，八年前更跨入全系列減速機開發與製造。此次與信邦合作，是「控制與連結」的結合，信邦掌握智慧的「中樞神經」，宇隆則是推動力量的「強健肌肉」，雙方將開拓物流倉儲自動化、協作機器人、人形機器人、無人飛行載具等新領域，一起擦出火花。

信邦與宇隆策略結盟。圖為信邦董事長王紹新（左三）與宇隆董事長劉俊昌（右二）。記者蕭君暉／攝影
