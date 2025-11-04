法人看好致茂將入選MSCI成分股 原來是這個原因

MSCI（明晟）將於台北時間11月6日凌晨公布季度調整結果，除了台股權重有望調升外，成分股的新增與刪除，更是投資人關注的焦點。其中，致茂（2360）入選成分股機率高，成為市場關注的焦點之一。

法人指出，自上次（8月8日） MSCI宣布半年度權重調整以來，台股市值占亞太國家（日本除外）比重增加0.22個百分點，增加幅度僅次韓國，因此法人預估本次季度調整，台股權重將被調升。

而在成分股變化方面，篩選市值超過百億、非摩根成分股、且市值較前次增加等條件，較有機會入列。致茂8月8日時市值為2,135億元，至昨日增加至3,300億元，增幅達55%，因此被法人視為納入新成分股的機率高。

致茂市值之所以不斷擴增，主要是由於股價持續走強所帶動，而股價之所以漲不停，又與基本面前景展望樂觀緊密相關。事實上，近期內外資接連調高致茂目標價，其中又以外資麥格理證券上調至1,000元最搶眼。

麥格理證券指出，致茂營運成長動能，主要包括：一、AI電力架構轉換（800V高壓直流電）推升測試需求；二、受惠超微（AMD）與谷歌市占提升，SLT（系統級測試）價量俱揚；三、量測業務持續成長。

由於成長動能強勁，麥格理上調致茂2025-2027年每股稅後純益（EPS）預測分別為 8%、31%、38%，因而給予「優於大盤」評級，目標價由580元大升至1,000元，升幅高達72%。