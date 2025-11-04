快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

融程電財報／第3季獲利1.8億元、EPS 2.26元 皆創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠融程電（3416）4日公告2025年第3季經會計師核閱後合併財報，第3季營收達新台幣10.06億元，年增28.4%，季增21.7%，營收創單季歷史新高，營業毛利達3.9億元，年增25.9%，季增14.9%。稅後淨利達1.8億元，年增12.2%，季增90.2%，EPS達2.26元。累計前三季營收為新台幣26.34億元，年增18.4%，營業毛利達10.6億元，年增18.1%，稅後淨利4.23億元，毛利率為40.4%，EPS 5.3元。

融程電表示，深耕大型客戶客製化的國防解決方案，推出邊緣AI強攻多樣化機器人GCS平台應用，提出相對應的軟硬體的邊緣運算電腦(edge computer)，伴隨AI解決方案的相關布局與應用持續擴大到各產業，搭配全球供應鏈彈性布局與強化全球在地化市場競爭力，在邊緣AI computer、國防軍工應用雙引擎帶動下擴展全球產業鏈，全年營運維持雙位數成長。

展望後市，融程電持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。

布局 新台幣

延伸閱讀

信錦財報／第3季 EPS 1.09元、前三季2.98元 持續強化東南亞產能布局

世界先進財報／第3季 EPS 0.91元 營收成長擴產加碼260億、股價走強

2026年獲利倍增的矽光子：光聖

全家餐飲 前三季EPS 5.05元

相關新聞

先進封裝成台積電「第二條護城河」 法人點名三檔相關供應鏈受惠

受AI、HPC（高階運算）等強勁需求驅動，全球先進封裝市場預計到2027年將達620億美元 ，其中主流的2.5D/3D先...

暉盛創新板掛牌開啟蜜月行情 早盤一度站上這價位

隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、電動車與綠能市場的持續擴張，半導體產業進入新一波投資與製程升級潮。暉盛-創（...

外資調高智邦目標價至1,430元 一度亮燈漲停

美系外資再度調高智邦（2345）目標價，從原本的調升目標價1250元，調高至1430元，激勵智邦一度登上漲停價1,180...

暉盛創新板今日掛牌 聚焦2.5D/3D封裝技術升級

封裝設備廠暉盛科技（7730，簡稱暉盛-創）今日以每股72元登創新板交易。該公司憑藉電漿核心技術與自主研發優勢，全面布局...

川普禁輝達新晶片出口 衝擊代工廠股價

美國總統川普指出，輝達目前最新款Blackwell晶片出貨恐仍祭出限制，業界解讀，美國政府對中國高效能運算（ＨＰＣ）晶片...

台光電目標價 喊1,695

在人工智慧（AI）發展帶動下，銅箔基板（CCL）需求不斷提高，AI伺服器逐漸走向M8規格，並且目前市場已開始為下一代M9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。