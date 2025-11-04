融程電財報／第3季獲利1.8億元、EPS 2.26元 皆創新高

工業電腦廠融程電（3416）4日公告2025年第3季經會計師核閱後合併財報，第3季營收達新台幣10.06億元，年增28.4%，季增21.7%，營收創單季歷史新高，營業毛利達3.9億元，年增25.9%，季增14.9%。稅後淨利達1.8億元，年增12.2%，季增90.2%，EPS達2.26元。累計前三季營收為新台幣26.34億元，年增18.4%，營業毛利達10.6億元，年增18.1%，稅後淨利4.23億元，毛利率為40.4%，EPS 5.3元。

融程電表示，深耕大型客戶客製化的國防解決方案，推出邊緣AI強攻多樣化機器人GCS平台應用，提出相對應的軟硬體的邊緣運算電腦(edge computer)，伴隨AI解決方案的相關布局與應用持續擴大到各產業，搭配全球供應鏈彈性布局與強化全球在地化市場競爭力，在邊緣AI computer、國防軍工應用雙引擎帶動下擴展全球產業鏈，全年營運維持雙位數成長。

展望後市，融程電持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。