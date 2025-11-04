南亞科營收／10月79億元 月增18.66%、年增262.37%
南亞科（2408）4日公布2025年10月合併營收為79.07億元，較上月增加18.66%，較去年同期增加262.37%；累計今年前10月合併營收為444億元，較去年同期增加49.3%。
南亞科第3季毛利率18.5%，營益率6%，稅後純益15.63億元，每股純益0.5元，終結自2022年第4季以來連續11季虧損，單季轉虧為盈；累計今年前3季毛利率0.62%，營益率負17.92%，稅後淨損44.8億元，每股淨損1.45元。
南亞科指出，第3季DRAM平均售價季增40位數百分比，銷售量季增中20位數百分比；總經理李培瑛指出，由於客戶長單需求熱絡，預期第4季價格續漲；明年價格將呈現高檔持穩，產業已從谷底回升至健康水準。
