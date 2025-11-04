新唐第3季仍虧損 每股虧損1.22元

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新唐第3季每股仍虧損1.22元。圖／新唐提供
華邦集團旗下新唐（4919)今(4)舉辦線上法人說明會，說明2025年第3季營運成果及未來展望。2025年第3季合併營業收入約為新臺幣72.72億元；稅後虧損幣5.13億元，每股虧損1.22元，比前一季每股虧損1.61元收斂。

新唐表示，公司在第3季主要產品線持續耕耘車用及工控領域，並在安全領域持續創新，新一代NFC標籤晶片於本季開始量產，導入日本的駕照使用，持續強化產品競爭力；Digital power MCU也已量產導入日本客戶的電動自行車充電樁應用，進一步強化新唐在電動化基礎設施市場的布局。

此外，公司也推出「智慧座艙」一站式解決方案，採用符合車規等級（AEC-Q100）的晶片元件，可應用於車載通訊、車載緊急呼叫系統及車載儀表板，提升車艙內的安全性與使用者體驗。

在電腦領域方面，第3季推出的Arbel系統級封裝BMC晶片NPCM8mnx，並於OCP高峰會發表，展現我們的整合型BMC子系統，已具備支援下一代AI 伺服器及資料中心基礎設施的能力。

新唐進一步表示，公司推出的48伏馬達驅動晶片也拓展至伺服器領域，可應用於伺服器風扇，並在第3季開始量產出貨給台灣電源大廠，目標市場涵蓋全球一線雲端服務供應商及伺服器品牌客戶。通訊領域方面，我們在智慧眼鏡領域也有新的斬獲，具備強大影像訊號處理(ISP)技術的Bridge IC，已成功導入中國智慧眼鏡客戶。

展望未來，鑒於市場不確定性仍舊存在，公司將持續保持謹慎並靈活調整策略，以因應各項變化。同時，公司將持續推動創新技術與綠色產品開發，致力於為社會創造長遠且正向的影響力。

新唐 伺服器 晶片

