南亞科10月營收寫4年來新高 達79.08億元

DRAM大廠南亞科(2408)今日結算10月合併營收79.08億元，月增18.66%，寫4年來新高，年增更高達262.37%，主要受惠稼動率拉升、DRAM合約價調升；累計合併營收為444.01億元，較去年同期增加49.30%。

針對當前DRAM缺貨何時可解，與各大記憶體廠密切合作的慧榮總經理苟嘉章日前提出說明，他說這波DRAM需求真的非常強勁，價格飆漲似乎是可預期的事。他並強調此波缺貨非單純「暫時供應緊張」，而是供需節奏與產能布局同步錯位。

苟嘉章說，記憶體供應鏈一度因手機、消費性電子需求疲弱而壓力重重，然而隨著AI訓練與推論架構的爆炸式成長，記憶體需求瞬間轉向。「儲存容量+高頻寬」成為新基礎設施——不僅是 HBM（高頻寬記憶體）被急搶，連傳統DRAM、NAND也因為資料中心與近端儲存需求而顯著拉升。

例如，SK海力士就指出，其DRAM、HBM與NAND 2026年全部產能已被客戶預訂，且「供應成長將無法追上需求加速」成為該公司定位此輪缺貨為「超週期」的關鍵。

苟嘉章進一步說，除了 HBM 這種高階產品受矚目外，傳統DRAM與NAND的供應也出現瓶頸。由於大型廠商將更多資源從成熟節點轉向AI專用記憶體產線，導致一般用途的記憶體供給被壓縮。以伺服器用DDR5為例：部分訂單只能達成約70%的交貨比例。他並預估二大記憶體明年缺貨都不可能紓解，記憶體產業已出現罕見結構性大轉變。