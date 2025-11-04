信邦營收／10月25.67億元、月減3.79% 受十一長假工作天數減少影響

電子零組件廠商信邦（3023）4日公布自結10月合併營收為25.67億元，較9月26.68億元減少3.79%，比去年同期28.06億元減少8.51%；累計前10月合併營收為261.55億元，較去年同期減少5.52%。

信邦指出，10月合併營收較9月減少，係因十一假期，工作天數減少所致，而工業應用產業，因客戶需求增加，10月之銷售較9月成長6.54%；10月合併營收較去年同期減少8.51%，主要係美國太陽能微逆變器客戶，受政策的影響，整體需求放緩，太陽能產業10月出貨金額較去年同期減少53.96%。

累計前10月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長0.66%、汽車產業成長0.22%、綠能產業減少28.62%、工業應用產業成長2.29%、通訊及電子周邊產業成長6.77%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收73.78%；連接器及零組件銷售占26.22%。

產業別銷售分布，工業應用產業占合併營收31.02%；通訊及電子周邊產業占24.56%；綠能產業占20.42%；汽車產業占15.15%；醫療及健康照護產業占8.85%。