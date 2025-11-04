快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
達發雙引擎布局綜效顯現，營運穩健成長。圖／達發公司提供
達發（6526）前三季繳出每股純益14元成績，達發執行副總經理謝孟翰今日主持線上法說會表示，主要受惠網通基礎建設事業群（也稱為有線事業群）及高階AI物聯網事業群（也稱為無線事業群）雙引擎表現穩健。

達發第3季合併營收56億元，季增2%、年增1.2%；今年前三季合併營收累計達163.8億元，年增14.6%，整體營收表現穩健。

謝孟翰表示，達發的有線事業群，涵蓋固網寬頻與乙太網的營收占比約40-45%，固網寬頻產品在西班牙、德國、英國等一線歐洲市場出貨動能延續，加上乙太網產品受惠集團平台綜效，帶動網通基礎建設事業群整體營收表現穩健。

至於無線事業群，涵蓋藍牙音訊及衛星定位兩條產品線，面向消費型終端市場的產品，如應用於耳機、音箱、智慧手錶的藍牙音訊晶片及衛星定位晶片，亦受惠於旺季季節性需求，出貨表現穩健，其事業群營收占比約45-50%，也因旺季需求，帶動下出貨表現穩健。

至於在光纖固網寬頻領域，達發持續積極拓展全球市場，包括歐美與亞太地區，技術升級則聚焦於25G-PON開發，並朝整合AI運算能力發展。今年10月達發與聯發科共同發布首款 AI Fiber gateway光纖網路閘道器平台，結合聯發科Wi-Fi 7與達發科技XGS-PON晶片，支援prplOS、RDK-B、OpenWrt 三大主流軟體平台，並導入邊緣AI運算能力，透過智慧分析網路流量進行AI網路流量管理、偵錯並解決，提升網路服務效能與用戶體驗。

在藍牙音訊領域，達發持續專注於商務耳機、電競耳機及助輔聽等高階應用拓展。助輔聽應用方面，達發延續既有布局，過往已與客戶合作推出超過50款通過多國FDA認證之助聽相關產品。本季已攜手全球前五大助輔聽品牌之一推出具備OTC新產品，彰顯達發技術實力獲得國際大廠肯定。達發將與客戶保持緊密合作，預計將朝專業助聽器等級邁進。同時，多項新專案也在開發當中，未來可望帶來更多營收貢獻。

在衛星定位晶片方面，達發表示，今年前三季整體表現優於年初預期。主要成長動能來自穿戴式裝置，與全球性品牌客戶合作新一代智慧手錶晶片順利量產，且銷售表現良好。同時，在工業IoT應用領域，過去幾年的布局也開始展現成果。

相關新聞

先進封裝成台積電「第二條護城河」 法人點名三檔相關供應鏈受惠

受AI、HPC（高階運算）等強勁需求驅動，全球先進封裝市場預計到2027年將達620億美元 ，其中主流的2.5D/3D先...

暉盛創新板掛牌開啟蜜月行情 早盤一度站上這價位

隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、電動車與綠能市場的持續擴張，半導體產業進入新一波投資與製程升級潮。暉盛-創（...

外資調高智邦目標價至1,430元 一度亮燈漲停

美系外資再度調高智邦（2345）目標價，從原本的調升目標價1250元，調高至1430元，激勵智邦一度登上漲停價1,180...

暉盛創新板今日掛牌 聚焦2.5D/3D封裝技術升級

封裝設備廠暉盛科技（7730，簡稱暉盛-創）今日以每股72元登創新板交易。該公司憑藉電漿核心技術與自主研發優勢，全面布局...

川普禁輝達新晶片出口 衝擊代工廠股價

美國總統川普指出，輝達目前最新款Blackwell晶片出貨恐仍祭出限制，業界解讀，美國政府對中國高效能運算（ＨＰＣ）晶片...

台光電目標價 喊1,695

在人工智慧（AI）發展帶動下，銅箔基板（CCL）需求不斷提高，AI伺服器逐漸走向M8規格，並且目前市場已開始為下一代M9...

