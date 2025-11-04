文曄法說會／估第4季業將季減 但明年AI需求強勁、將反映在相關出貨

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料照
半導體通路大廠文曄（3036）於4日舉行法說會，該公司第3季繳出營收與獲利雙創歷史新高的好成績，估計本季業績將季減，但明年AI需求很強勁，將反映在其資料中心與通訊相關出貨成長。

文曄第3季業績創單季歷史新高紀錄，歸屬母公司業主淨利為38.15億元，同樣攀上歷史高峰，季增與年增幅度均為35％，每股純益為3.41元。累計前三季業績8,358.62億元，年增近二成，歸屬母公司業主淨利為93.53億元，年增42％，每股純益為8.11元。

文曄公布第4季財測，在美元兌新台幣1比30.6的匯率計算基礎上，估計營收將介於2,900億元至3,200億元之間，約季減11.8％至季減2.7％之間，毛利率落在4.1至4.2％之間，每股純益將落在2.9元至3.5元之間。

針對2026年的展望，文曄董事長鄭文宗表示，目前看到AI需求很強勁，反映在其資料中心與通訊相關出貨成長。工業應用預期也將有復甦力道，車用電子庫存調整已接近健康水位，且汽車半導體含量持續增加，中長期市場應可持續成長。至於其他消費性電子、手機與電腦等，目前庫存都較低，是正面現象。

至於法人關切AI是否會泡沫化的議題，鄭文宗認為，AI目前還處於長期發展的初始階段，現在資料中心的基礎建設投資很大，接下來隨著各種大模型的升級及完善，AI也在各個重要領域開始實現商業化，但仍需要一點時間，且資料中心需要持續升級。在邊緣AI方面，像是自駕車、工業與消費級機器人、生產自動化、能源管理、智慧物聯網等都會持續發展。這是長期且全方位的過程，涵蓋從基礎設施到終端應用各面向，或許過程中市場會有調整或修正，但長期發展的趨勢非常確定。

相關新聞

先進封裝成台積電「第二條護城河」 法人點名三檔相關供應鏈受惠

受AI、HPC（高階運算）等強勁需求驅動，全球先進封裝市場預計到2027年將達620億美元 ，其中主流的2.5D/3D先...

暉盛創新板掛牌開啟蜜月行情 早盤一度站上這價位

隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、電動車與綠能市場的持續擴張，半導體產業進入新一波投資與製程升級潮。暉盛-創（...

外資調高智邦目標價至1,430元 一度亮燈漲停

美系外資再度調高智邦（2345）目標價，從原本的調升目標價1250元，調高至1430元，激勵智邦一度登上漲停價1,180...

暉盛創新板今日掛牌 聚焦2.5D/3D封裝技術升級

封裝設備廠暉盛科技（7730，簡稱暉盛-創）今日以每股72元登創新板交易。該公司憑藉電漿核心技術與自主研發優勢，全面布局...

川普禁輝達新晶片出口 衝擊代工廠股價

美國總統川普指出，輝達目前最新款Blackwell晶片出貨恐仍祭出限制，業界解讀，美國政府對中國高效能運算（ＨＰＣ）晶片...

台光電目標價 喊1,695

在人工智慧（AI）發展帶動下，銅箔基板（CCL）需求不斷提高，AI伺服器逐漸走向M8規格，並且目前市場已開始為下一代M9...

