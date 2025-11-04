文曄第3季每股純益3.4元 創單季新高 本季獲利仍維持高檔

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗。圖／本報資料照片
文曄科技（3036）今日召開線上法人說明會，會中說明2025年第3季營運成果及未來營運展望。2025年第3季合併營收約為3289億元，季成長約27%，年成長約26%，超過財測上緣的2,995億元。合併營業利益約56.6億元，季成長約21%，年成長約36%。歸屬於母公司純益約38.2億元，季增達35%，超過財測上緣的34.4億元。以加權平均股數計算，每股純益3.4元，季增49%、年增34%，創單季歷史新高。

文曄2025年前三季合併營收約為8359億元，年成長約20%，合併營業利益約新台幣149億元，年成長約35%，歸屬於母公司純益約93.5億元，年成長約42%，以加權平均股數計算，每股純益達8.11元。

文曄今日也提出本季財測目標，預計在1美元兌換新台幣30.6元的匯率基礎，合併營收預估中位數約為3050億元，年成長約17%，合併營業利益預估中位數約59.7億元，年成長約42%，歸屬於母公司純益預估中位數約新台幣37.5億元，年成長約48%，預估每股純益中位數約3.20元，年成長約41%。

文曄表示，今年上半年受到關稅及匯率等不確定因素影響，市場環境一度面臨挑戰。隨著下半年情勢逐漸明朗，加上AI相關半導體需求持續升溫，帶動公司第3季的營收與獲利均有顯著成長。根據各主要雲端服務供應商的資料中心擴建計畫，AI基礎設施投資動能可望延續，預期明年AI半導體需求仍將維持強勁成長趨勢。

在非AI領域方面，歐美工業及車用半導體市場的終端需求與供應鏈庫存已回復至健康水準，整體市場動能逐步回升，顯示復甦腳步穩健。

面對全球供應鏈持續調整與結構日益複雜化的趨勢，本公司將憑藉完善的全球營運網絡與深厚的專業實力，持續強化供應鏈韌性，為客戶提供更高的附加價值與更完整的解決方案，並持續追求穩健成長與長期營運績效的提升。

