快訊

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

文曄財報／第3季 EPS 3.41元、前三季 8.11元 下半年AI半導體需求升溫

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料照
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料照

半導體通路大廠文曄（3036）於4日舉行法說會，公布第3季歸屬母公司業主淨利為38.17億元，季增與年增幅度均達35％，每股純益為3.41元，累計前三季每股純益為8.11元。

文曄第3季業績大幅超越原財測區間，創單季歷史新高紀錄，歸屬母公司業主淨利為38.17億元，季增與年增幅度均為35％，每股純益為3.41元。

文曄累計前三季業績8,358.62億元，年增近二成，歸屬母公司業主淨利為93.52億元，年增42％，每股純益為8.11元。

文曄董事長鄭文宗表示，今年上半年受到關稅跟匯率等不確定因素影響，市場一度充滿很多的不確定跟挑戰，但下半年AI相關半導體需求明顯升溫，並反映在該公司的業績表現上。

鄭文宗指出，該公司和AI相關的業務主要在資料中心及通訊部分，第3季有不錯的表現，而這只是一個起步，按照目前各大雲端服務供應商（CSP）公布的資料中心建設計畫，明年AI半導體需求將會延續強勁成長的動能。至於非AI領域，歐美工業與車用市場的下游及供應鏈庫存都已回到健康水準，終端需求回升也逐步反映到上游供應鏈，顯示出穩定的復甦趨勢。

文曄 每股純益

延伸閱讀

2026年獲利倍增的矽光子：光聖

勤誠（8210）AI伺服器機殼王者崛起！

全家餐飲 前三季EPS 5.05元

羅昇前三季 EPS 0.7元

相關新聞

先進封裝成台積電「第二條護城河」 法人點名三檔相關供應鏈受惠

受AI、HPC（高階運算）等強勁需求驅動，全球先進封裝市場預計到2027年將達620億美元 ，其中主流的2.5D/3D先...

暉盛創新板掛牌開啟蜜月行情 早盤一度站上這價位

隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、電動車與綠能市場的持續擴張，半導體產業進入新一波投資與製程升級潮。暉盛-創（...

外資調高智邦目標價至1,430元 一度亮燈漲停

美系外資再度調高智邦（2345）目標價，從原本的調升目標價1250元，調高至1430元，激勵智邦一度登上漲停價1,180...

暉盛創新板今日掛牌 聚焦2.5D/3D封裝技術升級

封裝設備廠暉盛科技（7730，簡稱暉盛-創）今日以每股72元登創新板交易。該公司憑藉電漿核心技術與自主研發優勢，全面布局...

川普禁輝達新晶片出口 衝擊代工廠股價

美國總統川普指出，輝達目前最新款Blackwell晶片出貨恐仍祭出限制，業界解讀，美國政府對中國高效能運算（ＨＰＣ）晶片...

台光電目標價 喊1,695

在人工智慧（AI）發展帶動下，銅箔基板（CCL）需求不斷提高，AI伺服器逐漸走向M8規格，並且目前市場已開始為下一代M9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。