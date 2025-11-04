文曄財報／第3季 EPS 3.41元、前三季 8.11元 下半年AI半導體需求升溫
半導體通路大廠文曄（3036）於4日舉行法說會，公布第3季歸屬母公司業主淨利為38.17億元，季增與年增幅度均達35％，每股純益為3.41元，累計前三季每股純益為8.11元。
文曄第3季業績大幅超越原財測區間，創單季歷史新高紀錄，歸屬母公司業主淨利為38.17億元，季增與年增幅度均為35％，每股純益為3.41元。
文曄累計前三季業績8,358.62億元，年增近二成，歸屬母公司業主淨利為93.52億元，年增42％，每股純益為8.11元。
文曄董事長鄭文宗表示，今年上半年受到關稅跟匯率等不確定因素影響，市場一度充滿很多的不確定跟挑戰，但下半年AI相關半導體需求明顯升溫，並反映在該公司的業績表現上。
鄭文宗指出，該公司和AI相關的業務主要在資料中心及通訊部分，第3季有不錯的表現，而這只是一個起步，按照目前各大雲端服務供應商（CSP）公布的資料中心建設計畫，明年AI半導體需求將會延續強勁成長的動能。至於非AI領域，歐美工業與車用市場的下游及供應鏈庫存都已回到健康水準，終端需求回升也逐步反映到上游供應鏈，顯示出穩定的復甦趨勢。
