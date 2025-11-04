聽新聞
世界先進財報／第3季 EPS 0.91元 營收成長擴產加碼260億、股價走強
台灣晶圓代工廠世界先進（5347）4日公布第3季財報，單季歸屬母公司淨利17.03億元，季減16.6%、年減20%，每股稅後純益0.91元。股利動能承壓，但營收仍逆勢放大至123.49億元、季增5.56%、年增4.62%，顯示成熟製程需求在高低階應用間拉鋸下仍具韌性。
世界先進第3季合併營收123.49億元，季增5.56%、年增4.62%；毛利率26.8%，季減1.2個百分點、年減2.2個百分點；營益率14.8%，季減1.4個百分點、年減4.1個百分點；淨利率13.8%，季減3.7個百分點、年減4.2個百分點。稅後純益17.03億元，季減16.6%、年減20%；每股稅後純益0.93元。
累計前三季合併營收359.98億元，年增10.8%，毛利率28.3%，年增1.8個百分點；營益率16.6%，年增0.6個百分點；稅後純益61.6億元，年增18.5%，每股稅後純益3.35元。
展望本季與後續，董事會3日拍板新增約260億元資本支出，12吋設備與廠務約213.16億元、8吋約47.33億元，配合先前全年資本支出規畫（2025年維持600億～700億元、逾九成投向新加坡12吋VSMC），持續擴產以因應業務成長與中期需求。
盤面走勢上，世界先進今日開高走強，開盤97.8元後一度攻至103元、終場收98.7元、漲幅1.54%，成交量約1.48萬張，成交金額約14.88億元。
