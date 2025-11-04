快訊

世界先進財報／第3季 EPS 0.91元 營收成長擴產加碼260億、股價走強

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台灣晶圓代工廠世界先進（5347）4日公布第3季財報，單季歸屬母公司淨利17.03億元，季減16.6%、年減20%，每股稅後純益0.91元。股利動能承壓，但營收仍逆勢放大至123.49億元、季增5.56%、年增4.62%，顯示成熟製程需求在高低階應用間拉鋸下仍具韌性。

世界先進第3季合併營收123.49億元，季增5.56%、年增4.62%；毛利率26.8%，季減1.2個百分點、年減2.2個百分點；營益率14.8%，季減1.4個百分點、年減4.1個百分點；淨利率13.8%，季減3.7個百分點、年減4.2個百分點。稅後純益17.03億元，季減16.6%、年減20%；每股稅後純益0.93元。

累計前三季合併營收359.98億元，年增10.8%，毛利率28.3%，年增1.8個百分點；營益率16.6%，年增0.6個百分點；稅後純益61.6億元，年增18.5%，每股稅後純益3.35元。

展望本季與後續，董事會3日拍板新增約260億元資本支出，12吋設備與廠務約213.16億元、8吋約47.33億元，配合先前全年資本支出規畫（2025年維持600億～700億元、逾九成投向新加坡12吋VSMC），持續擴產以因應業務成長與中期需求。

盤面走勢上，世界先進今日開高走強，開盤97.8元後一度攻至103元、終場收98.7元、漲幅1.54%，成交量約1.48萬張，成交金額約14.88億元。

相關新聞

先進封裝成台積電「第二條護城河」 法人點名三檔相關供應鏈受惠

受AI、HPC（高階運算）等強勁需求驅動，全球先進封裝市場預計到2027年將達620億美元 ，其中主流的2.5D/3D先...

暉盛創新板掛牌開啟蜜月行情 早盤一度站上這價位

隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、電動車與綠能市場的持續擴張，半導體產業進入新一波投資與製程升級潮。暉盛-創（...

外資調高智邦目標價至1,430元 一度亮燈漲停

美系外資再度調高智邦（2345）目標價，從原本的調升目標價1250元，調高至1430元，激勵智邦一度登上漲停價1,180...

暉盛創新板今日掛牌 聚焦2.5D/3D封裝技術升級

封裝設備廠暉盛科技（7730，簡稱暉盛-創）今日以每股72元登創新板交易。該公司憑藉電漿核心技術與自主研發優勢，全面布局...

川普禁輝達新晶片出口 衝擊代工廠股價

美國總統川普指出，輝達目前最新款Blackwell晶片出貨恐仍祭出限制，業界解讀，美國政府對中國高效能運算（ＨＰＣ）晶片...

台光電目標價 喊1,695

在人工智慧（AI）發展帶動下，銅箔基板（CCL）需求不斷提高，AI伺服器逐漸走向M8規格，並且目前市場已開始為下一代M9...

