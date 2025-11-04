無人機起飛 創泓多元佈局逐漸發酵

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

4日無人機族群齊齊發動，由雷虎（8033）領軍，早盤一度逼近漲停，股價暫報139元，上漲10.5元，漲幅8.17%，而創泓科技、中光電（5371）也有不錯的表現，分別大漲4%、9%。

行政院院會上個月通過了無人載具產業發展統籌型計畫，其中大約有200億元的預算，將採購公共安全用無人機，涵蓋警用、消防、農用等，屬於軍用商規型無人機，一旦戰事發生時，可以徵用作為軍用無人機使用，此案預計明年底前陸續釋單。

創泓科技轉投資的翔隆航太所推出的無人機解決方案，目前在國內消防署有超過一半的市占率，其提供無人機派遣、3D建模、正射影像、巡檢作業與Skydio 代理等一站式服務。而另一間轉投資的無人機廠商其昜先進，日前也表示已拿到波蘭無人機大訂單，同時還有南韓大廠前來接洽，可見創泓在無人機領域的佈局已逐漸開始發酵。

暉盛創新板掛牌開啟蜜月行情 早盤一度站上這價位

隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、電動車與綠能市場的持續擴張，半導體產業進入新一波投資與製程升級潮。暉盛-創（...

外資調高智邦目標價至1,430元 一度亮燈漲停

美系外資再度調高智邦（2345）目標價，從原本的調升目標價1250元，調高至1430元，激勵智邦一度登上漲停價1,180...

暉盛創新板今日掛牌 聚焦2.5D/3D封裝技術升級

封裝設備廠暉盛科技（7730，簡稱暉盛-創）今日以每股72元登創新板交易。該公司憑藉電漿核心技術與自主研發優勢，全面布局...

川普禁輝達新晶片出口 衝擊代工廠股價

美國總統川普指出，輝達目前最新款Blackwell晶片出貨恐仍祭出限制，業界解讀，美國政府對中國高效能運算（ＨＰＣ）晶片...

台光電目標價 喊1,695

在人工智慧（AI）發展帶動下，銅箔基板（CCL）需求不斷提高，AI伺服器逐漸走向M8規格，並且目前市場已開始為下一代M9...

美律擺脫匯損壓力、客戶拉貨強勁 第3季獲利跳增200倍

電聲元件大廠美律（2439）昨（3）日召開線上法說會，公布第3季稅後純益5.83億元，較第2季的262.2萬元暴增逾20...

