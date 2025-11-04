無人機起飛 創泓多元佈局逐漸發酵

4日無人機族群齊齊發動，由雷虎（8033）領軍，早盤一度逼近漲停，股價暫報139元，上漲10.5元，漲幅8.17%，而創泓科技、中光電（5371）也有不錯的表現，分別大漲4%、9%。

行政院院會上個月通過了無人載具產業發展統籌型計畫，其中大約有200億元的預算，將採購公共安全用無人機，涵蓋警用、消防、農用等，屬於軍用商規型無人機，一旦戰事發生時，可以徵用作為軍用無人機使用，此案預計明年底前陸續釋單。

創泓科技轉投資的翔隆航太所推出的無人機解決方案，目前在國內消防署有超過一半的市占率，其提供無人機派遣、3D建模、正射影像、巡檢作業與Skydio 代理等一站式服務。而另一間轉投資的無人機廠商其昜先進，日前也表示已拿到波蘭無人機大訂單，同時還有南韓大廠前來接洽，可見創泓在無人機領域的佈局已逐漸開始發酵。