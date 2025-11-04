無懼台積電翻黑！智邦獲外資升價創高 領網通族群扮盤面抗空主力

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美股AI概念族群3日夜表現火熱，台股4日早盤在台積電（2330）追平歷史天價1,525元帶動下，再度刷新指數高點至28,554.61點。不過，隨台積電翻黑回測1500關，鴻海（2317）及國巨（2327）等走弱，大盤指數一度回測至28156.43點、退出5日線外，而智邦（2345）成為盤面上最亮眼的抗空主力。

智邦獲美系外資看好AI與資料中心業務長線潛能，再度上調目標價至1,430元，外資近三日合計買超1,579張，激勵股價一早強攻漲停，登上1,180元歷史新天價，盤中仍維持高檔震盪，一度貢獻大盤漲點超過18點，成為盤面多頭主攻手，也帶動美律（2439）、合勤控（3704）、智易（3596）及光環（3234）等網通族群攜手走強。

外資最新報告指出，智邦2025至2027年每股純益（EPS）預估分別上修至43.3元、56.3元與62.2元，維持「加碼（Overweight）」評等，並給予明年25倍本益比。法人預期，智邦第3季EPS約13.3元，第4季將新增一大型超級資料中心（hyperscaler）客戶、導入800G交換器ODM直供模式，貢獻2026年營收占比升至中雙位數；同時AI加速模組表現超乎預期，2027年底運算能量可望翻倍，推升2026年營收年增逾兩成。

工研院亦指出，AI浪潮推升雲端與資料中心需求，歐美積極推動網路基礎建設，帶動WiFi 7、交換器、高速光纖設備回溫，法人看好智邦、啟碁（6285）、智易及昇達科（3491）等網通廠中長期營運動能。智邦除既有400G產品穩定成長外，已推出800G並展示1.6T高階交換器，AI端到端解決方案也有望於明年起發酵，營運可望再創新高。

隨著OpenAI攜手AMD打造6GW級資料中心，法人認為，AI運算需求將邁向高整合、高運算、高互聯的新階段，智邦憑藉在開放標準與網通架構整合上的技術優勢，可望受惠於AI伺服器與資料中心大趨勢，市場規模持續擴大，成為AI網通產業鏈中吸睛焦點之一。

