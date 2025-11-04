外資調高智邦目標價至1,430元 一度亮燈漲停
美系外資再度調高智邦（2345）目標價，從原本的調升目標價1250元，調高至1430元，激勵智邦一度登上漲停價1,180元，目前維持高檔，股價維持1,160元附近高檔震盪。
美系外資最新報告指出，調高2025年、2026年、2027年每股純益（EPS）至43.3元、56.3元及62.2元，給予明年25倍本益比的評價，同步升目標。
智邦將於6日公布最新財報。外資預估第3季每股純益13.3元，維持正面評等不變。
外資認為，第4季智邦800G交換器新增一個hyperscaler（超大規模資料中心客戶）客戶，而且是ODM direct ，預期800G 貢獻2026年營收比上升至中雙位數。
此外，外資認為，智邦AI 加速模組表現優於預期，預期在2027年底運算能量翻倍。預期2026年總營收可望成長23%。
外資維持智邦「加碼（Overweight, OW）」評等，再次上調目標價，從原本1250元，調高至1430元。
