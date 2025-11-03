泰鼎財報／第3季淨損5.09億元、每股虧2.26元 前三季虧10.8億元

台商泰國第一大PCB廠泰鼎-KY（4927）3日公布第3季財報，歸屬母公司淨損較第2季擴大至5.09億元，但較去年同期微幅收斂，每股稅後虧損2.26元。

泰鼎-KY第3季合併營收29.13億元，季增0.94%、年減15%；毛利由盈轉虧至6,613.6萬元，毛利率降至-2.27%；營業淨損擴大至-4.37億元，營益率-15.02%；歸屬母公司淨損由第2季的2.86億元擴大至5.09億元，淨利率下滑至-17.45%；單季每股稅後虧損2.26元。

累計前三季合併營收89.36億元，年減4.7%；營業毛利約為2.08億元，年減34.6%；營業淨損約為9.01億元，淨損收斂9.8%；歸屬母公司淨損10.89億元，較去年同期的11.36億元收斂4.2%、每股虧損4.9元。

展望後市，泰鼎-KY今年營運主軸放在生產成本優化、製程/品質穩定與技術升級，並加速新品導入與認證、審慎控費，以逐步改善損益；同時透過強化泰國子公司資本結構，支應營運資金、提升供應穩定度與效率。公司9月公告對重要子公司Apex Circuit（Thailand）增資（總額泰銖80億元），亦屬上述體質強化的一環。

資本結構方面，公司已於9月完成現增案、增發4,500萬股，累計已上市總股數提高至約2.649億股；本次募資強化營運彈性與資本支撐。隨股本基礎拉升，後續每股表現將更取決於本業改善與費用控管的落實，作為觀察營運修復速度的關鍵。