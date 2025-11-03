快訊

表態了！馬郁雯明參選中正萬華 段宜康陪拜票

WTA年終賽／挑戰破紀錄冠軍獎金 謝淑薇拍下巴黎奧運金牌奪2連勝

泰鼎財報／第3季淨損5.09億元、每股虧2.26元 前三季虧10.8億元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

台商泰國第一大PCB廠泰鼎-KY（4927）3日公布第3季財報，歸屬母公司淨損較第2季擴大至5.09億元，但較去年同期微幅收斂，每股稅後虧損2.26元。

泰鼎-KY第3季合併營收29.13億元，季增0.94%、年減15%；毛利由盈轉虧至6,613.6萬元，毛利率降至-2.27%；營業淨損擴大至-4.37億元，營益率-15.02%；歸屬母公司淨損由第2季的2.86億元擴大至5.09億元，淨利率下滑至-17.45%；單季每股稅後虧損2.26元。

累計前三季合併營收89.36億元，年減4.7%；營業毛利約為2.08億元，年減34.6%；營業淨損約為9.01億元，淨損收斂9.8%；歸屬母公司淨損10.89億元，較去年同期的11.36億元收斂4.2%、每股虧損4.9元。

展望後市，泰鼎-KY今年營運主軸放在生產成本優化、製程/品質穩定與技術升級，並加速新品導入與認證、審慎控費，以逐步改善損益；同時透過強化泰國子公司資本結構，支應營運資金、提升供應穩定度與效率。公司9月公告對重要子公司Apex Circuit（Thailand）增資（總額泰銖80億元），亦屬上述體質強化的一環。

資本結構方面，公司已於9月完成現增案、增發4,500萬股，累計已上市總股數提高至約2.649億股；本次募資強化營運彈性與資本支撐。隨股本基礎拉升，後續每股表現將更取決於本業改善與費用控管的落實，作為觀察營運修復速度的關鍵。

泰鼎-KY 營收 泰國

延伸閱讀

晶碩10月營收年增17%

國產迎台北大都更利多

昶昕攻金屬回收 拚擴產

國巨9月獲利年增25% 華新科第3季每股純益2.07元

相關新聞

大摩逾1個月3度調降！外資紛紛下調聯發科評等與目標價 原來是這原因

摩根士丹利（大摩）、高盛等證券相繼出具報告，認為聯發科（2454）毛利率前景恐有下修疑慮，因此紛紛下調估值。其中高盛除調...

客戶狂催單 瀚宇博精成科訂單能見度達2027年

PCB大廠NB板龍頭廠商瀚宇博（5469）3日攜手PCBA/EMS子公司精成科（6191）召開聯合法說會，兩家公司總座陶...

載板龍頭欣興可轉債掛牌 轉換溢價率為104%

載板龍頭欣興（3037）3日可轉債掛牌，主辦券商中國信託證券指出，「欣興一」可轉債發行總額為新台幣40億元，發行期間為5...

特殊應用IC市場 擴張

雲端服務供應商（CSP）的資料中心應用需求，被視為是推動近幾年特殊應用IC（ASIC）市場規模大量增加的主因，如今全球A...

毅嘉10月營收月減4% 新廠年底投產

機構件廠毅嘉（2402）公告10月營收9.41億元，月減4.7%，年增8.7%；前十月營收90.65億元，年增15%。毅...

華孚10月營收月減9.9% 有望迎轉單

鋁鎂合金車用機殼廠華孚（6235）昨（2）日公告10月營收5.95億元，月減9.9%，年減55.4%。華孚9月營收登頂，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。