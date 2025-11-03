亞德客10月營收同期新高 3大產業氣動元件出貨佳
氣動元件廠亞德客-KY今天晚間公布10月自結合併營收新台幣26.97億元，月減10.39%，較2024年同期增加17.13%，創歷年同期新高。亞德客-KY表示，10月電池、汽車及電子產業應用出貨較佳。
亞德客-KY分析，10月接單金額持續大於出貨金額、且接單及出貨優於公司預期，不過10月長假導致工作天數較9月減少24%，但月營收相對下滑11%，隱含10月單日平均出貨額較9月提升17%。
亞德客-KY累計今年前10月自結合併營收279.92億元，年成長10.57%。
展望未來營運，亞德客-KY指出，越來越多客戶對需求呈現正面看法，驗證亞德客-KY對整體氣動產業及市場需求已逐步回溫的預測。
亞德客-KY表示，美中關稅議題近期似乎有緩解跡象，中國政府仍會視狀況持續發布政策支持，亞德客-KY預期對今年度展望較先前看法更加樂觀。
亞德客-KY上調今年集團整體業績成長幅度至十位數中段區間（約15%），預期2026年氣動元件市況可優於今年，明年電子設備、電池、車用等應用業績可成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言