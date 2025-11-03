亞德客10月營收同期新高 3大產業氣動元件出貨佳

氣動元件廠亞德客-KY今天晚間公布10月自結合併營收新台幣26.97億元，月減10.39%，較2024年同期增加17.13%，創歷年同期新高。亞德客-KY表示，10月電池、汽車及電子產業應用出貨較佳。

亞德客-KY分析，10月接單金額持續大於出貨金額、且接單及出貨優於公司預期，不過10月長假導致工作天數較9月減少24%，但月營收相對下滑11%，隱含10月單日平均出貨額較9月提升17%。

亞德客-KY累計今年前10月自結合併營收279.92億元，年成長10.57%。

展望未來營運，亞德客-KY指出，越來越多客戶對需求呈現正面看法，驗證亞德客-KY對整體氣動產業及市場需求已逐步回溫的預測。

亞德客-KY表示，美中關稅議題近期似乎有緩解跡象，中國政府仍會視狀況持續發布政策支持，亞德客-KY預期對今年度展望較先前看法更加樂觀。

亞德客-KY上調今年集團整體業績成長幅度至十位數中段區間（約15%），預期2026年氣動元件市況可優於今年，明年電子設備、電池、車用等應用業績可成長。