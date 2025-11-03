原油期 價格向上
美國10月中針對俄羅斯主要兩大石油企業，俄羅斯石油公司（Rosneft）與盧克石油公司（Lukoil）實施制裁，制裁措施包括凍結資產與禁止美國公司交易，意在削弱俄羅斯通過油氣出口籌措資金，施加經濟壓力。短期內，油價已由於制裁消息而大幅上揚，投資人可以透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。
期貨法人分析，此舉引發全球能源市場震盪，投資人擔心俄羅斯原油供應會因此受到嚴重影響，導致當日布倫特原油價格飆升超過5%，達到每桶66美元左右，反映市場高度敏感性。俄羅斯是全球重要的原油生產國之一，產量預計2025年仍維持在每日約998萬桶左右。即使受到制裁，俄羅斯仍通過中間商及影子油輪的手段，維持出口。（統一期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言