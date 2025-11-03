快訊

經濟日報／ 記者崔馨方整理

台指期短線雖面臨技術面修正壓力，但在美股科技財報利多支撐下，市場信心仍穩。期貨法人表示，AI產業鏈仍是中長期的主軸，建議投資人可持續關注具備基本面支撐與成長動能的個股，並適度調整持股結構，以因應市場波動。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美股上周五延續漲勢，科技巨頭亞馬遜（AMZN）公布第3季財報後盤後股價大漲9.5%，成為市場焦點。台股方面，雖然短線市場追價情緒轉趨保守，但整體結構仍具韌性。10月台股上漲2,412點，月線連六紅，顯示中長期多頭格局未變；短線震盪屬於正常回檔，反而有助於籌碼沉澱與技術面修正。從美股科技財報觀察，AI資本支出持續強勁，AWS、微軟Azure等皆積極擴張資料中心與雲端服務，將帶動台灣相關供應鏈第4季業績持續增溫。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 財報 美股

