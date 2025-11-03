多檔期貨保證金調整
台灣期貨交易所昨（3）日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、客製化小型臺指期貨契約(MXFFX)、微型臺指期貨契約(TMF)、電子期貨契約(TE)、小型電子期貨契約(ZEF)、元大台灣50ETF期貨契約(NYF)、小型元大台灣50ETF期貨契約(SRF、SR1)、群益台ESG低碳50ETF期貨契約(RYF)、臺指選擇權契約(TXO)、電子選擇權契約(TEO)及元大台灣50ETF選擇權契約(NYO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自4日一般交易時段結束後起實施。
另外，期交所4日調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，此次調高聯亞(3081)經櫃檯買賣中心公布為處置有價證券，期交所依規定調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例，自4日一般交易時段結束後起實施，14日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言