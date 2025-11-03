期貨模擬賽 三強出線

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台灣期貨交易所舉辦「114年縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」，吸引全台48所大專院校286支隊伍、共1,029位學生熱情參賽。歷經初、複賽共六個月激烈角逐，最終成績正式揭曉，前三名分別由台灣科技大學電子工程系、世新大學財務金融學系，及銘傳大學財務金融學系奪得。

期交所表示，優勝隊伍皆以卓越的交易策略、操作技巧與風險管理能力，展現大專學子將理論與實務結合的學習成果。

在台灣科技大學電子工程系、世新大學財務金融學系，及銘傳大學財務金融學系之後，排名第四至第20名的隊伍來自世新大學、長榮大學、中原大學、中興大學、高雄科技大學、崑山科技大學、逢甲大學、銘傳大學、陽明交通大學、實踐大學等系所學生。

期交所表示，此次競賽排名資格除考量「總獲利金額」外，同時以「夏普比率」為主要指標，期望學生在追求績效的同時，亦能培養穩健的風險管理觀念。

期交所將頒發獎金以表揚表現優異隊伍及指導老師，冠軍隊伍可獲得8萬元獎金，指導教授亦將獲頒3萬元獎金，以肯定其卓越指導與努力成果。期交所另設置「好學獎」，鼓勵學生積極參與學習期貨交易，培養市場敏感度與風險意識。

期交所表示，未來將持續推動此類模擬交易競賽，讓更多大專院校學生在實務演練中提升專業技能。此次競賽已圓滿落幕，但學習的腳步不會停止，期交所鼓勵同學持續運用虛擬交易所平台持續學習，累積操作經驗、深化策略思維，期盼這些優秀學子未來能在金融市場嶄露頭角，成為引領市場的新生力量。

期交所 世新大學 台灣期貨交易所

