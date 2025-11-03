快訊

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

台達電 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者崔馨方整理

台達電（2308）第4季AI營收占比達三成。法人認為，長線趨勢不變，強勁的中期成長動能，重申台達電的「買進」評等，逢回皆是買點。

法人認為，台達電的長期成長動能主要仰賴兩大因素：一是持續投入研發費用，鞏固現有產品的市場領導地位並擴展產品組合；二是透過併購策略，帶動非有機、非線性的成長。中期動能則來自完整的電源與液冷產品組合、早期開發帶來的規格制定權，以及技術優勢所帶來的更高議價能力。因此，短線回檔均提供投資人參與中長期成長良機。

看好台達電後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外5%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）

