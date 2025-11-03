穩懋 瞄準逾120天

穩懋（3105）上周舉行法說會，亮眼的第3季財報獲利令市場側目，法人圈紛紛吹起一波目標價上調的風潮，激勵昨（3）日股價開高衝高，早盤即亮燈強鎖漲停直至終場，表現亮眼。

穩懋第3季稅後純益達10.7億元，年增369%，每股純益（EPS）2.52元，順利較第2季轉虧為盈。由於單季表現亮眼突出，吸引包括外資滙豐證券、本土的統一、國票等投顧紛紛上調目標價，永豐投顧更升評至「買進」。

法人認為，穩懋營運重回成長軌道，在毛利率優於預期下，投資價值浮現，因此升評至「買進」、目標價上調至125元。權證發行商建議，看好穩懋後市表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、距離到期日超過120天的相關認購權證進行布局。（永豐金證券提供）

