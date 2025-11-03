指數型 ETF 挑長天期

台積電受美股ADR創新高激勵，現股價突破1,500元、市值逼近40兆元，成為推升大盤的主要動能。

受此帶動，元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L）也同步吸引資金進場，市場多頭氛圍持續升溫。

進入2025年第4季，台股氛圍仍偏多。法人分析，美股由科技股領軍，帶動全球股市同步走揚。其中，AI產業仍是市場焦點，雲端服務供應商（CSP）持續加碼AI基礎建設與應用投資， 顯示此一趨勢並非短期炒作，而是具備長期成長潛力的結構性機會。

此外，地緣政治方面也出現正面訊號。美中領導人於APEC會面，釋出緩解貿易緊張的可能性。在此背景下，建議投資人可考慮加大投資部位，採取中期持股策略，掌握第4季至明年初的多頭行情。

另外，11月19日將迎來AI龍頭輝達（NVIDIA）財報公布日。法人指出，根據統計數據顯示，自2020年11月至2025年10月，輝達在非財報月份（即非2、5、8、11月）的平均月報酬率為2.5%，而在財報月份的平均報酬率則高達11.7%，差距明顯，因此建議投資人可於月初提前布局，以掌握財報行情帶來的潛在漲幅。

操作上，雖然市場氛圍偏多，但仍應避免短線追高與過度交易。法人建議，採取中期持股策略，持股時間至少到年底，選擇主流股，對於短線的波動可以忽略忍耐，實際可以參考月線，沒有跌破月線都可以持股續抱。

看好0050、00631L等後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數100天以上的認購權證介入。