指數型 ETF 挑長天期

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台積電受美股ADR創新高激勵，現股價突破1,500元、市值逼近40兆元，成為推升大盤的主要動能。

受此帶動，元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L）也同步吸引資金進場，市場多頭氛圍持續升溫。

進入2025年第4季，台股氛圍仍偏多。法人分析，美股由科技股領軍，帶動全球股市同步走揚。其中，AI產業仍是市場焦點，雲端服務供應商（CSP）持續加碼AI基礎建設與應用投資， 顯示此一趨勢並非短期炒作，而是具備長期成長潛力的結構性機會。

此外，地緣政治方面也出現正面訊號。美中領導人於APEC會面，釋出緩解貿易緊張的可能性。在此背景下，建議投資人可考慮加大投資部位，採取中期持股策略，掌握第4季至明年初的多頭行情。

另外，11月19日將迎來AI龍頭輝達（NVIDIA）財報公布日。法人指出，根據統計數據顯示，自2020年11月至2025年10月，輝達在非財報月份（即非2、5、8、11月）的平均月報酬率為2.5%，而在財報月份的平均報酬率則高達11.7%，差距明顯，因此建議投資人可於月初提前布局，以掌握財報行情帶來的潛在漲幅。

操作上，雖然市場氛圍偏多，但仍應避免短線追高與過度交易。法人建議，採取中期持股策略，持股時間至少到年底，選擇主流股，對於短線的波動可以忽略忍耐，實際可以參考月線，沒有跌破月線都可以持股續抱。

看好0050、00631L等後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數100天以上的認購權證介入。

川普禁輝達新晶片出口 衝擊代工廠股價

美國總統川普指出，輝達目前最新款Blackwell晶片出貨恐仍祭出限制，業界解讀，美國政府對中國高效能運算（ＨＰＣ）晶片...

台光電目標價 喊1,695

在人工智慧（AI）發展帶動下，銅箔基板（CCL）需求不斷提高，AI伺服器逐漸走向M8規格，並且目前市場已開始為下一代M9...

統一投信00988A明上市

創新被視為每一個新世代經濟成長的重要引擎，統一投信第二檔主動式ETF「統一全球創新主動式ETF」（00988A）將視野轉...

全家餐飲前三季 EPS 5.05元

全家餐飲（7708）昨（3）日公布第3季財報營收7.12億元，年增12.1%，稅後純益4,987.8萬元，年增20.87...

羅昇前三季 EPS 0.7元

羅昇（8374）董事會昨（3）日通過今年前三季合併財報，合併營收35.18億元、年增42.7%，創同期新高，營業毛利8....

美律擺脫匯損壓力、客戶拉貨強勁 第3季獲利跳增200倍

電聲元件大廠美律（2439）昨（3）日召開線上法說會，公布第3季稅後純益5.83億元，較第2季的262.2萬元暴增逾20...

