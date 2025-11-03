統一投信00988A明上市

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

創新被視為每一個新世代經濟成長的重要引擎，統一投信第二檔主動式ETF「統一全球創新主動式ETF」（00988A）將視野轉向全球，以「創新始於科技，但不限於科技」為原則，精選具備創新能力與規模效益的頂尖企業，明（5）日掛牌上市，將為投資人掌握全世界的創新投資商機。

統一全球創新主動式ETF經理人陳意婷表示，美中紛爭無礙AI產業續強的科技創新趨勢，AI基建與能源基建為中美未來中長期角力之兩大戰場，目前美中分別於能源基建（中國領先）與AI基建（美國領先）互有領先，推估中美將各自全力發展不足之處，由美國近期以國家資金陸續入股稀土等關鍵資源企業可窺知一二，而中國大陸亦以關鍵資源作為談判籌碼。

統一00988A六大投資主軸涵蓋AI基建與能源基建，其中，能源基建首選核電供應鏈、關鍵資源（稀土／鈾／鋰）及儲能設備。

陳意婷指出，關稅的影響趨於明朗，且市場反應鈍化，對通膨影響也有限，市場轉向關注就業市場表現。隨著就業市場降溫，美國聯準會再度開啟降息循環，為市場帶來新的資金動能。

由於臨近年底，股票估值計算將會轉換至明年獲利，許多股票估值將變得便宜，在多重因素加持下，有利推升資本市場走勢，股市將有機會震盪向上挑戰高點。

統一00988A有六大投資主軸，包括：創新軍火庫、硬實力、軟實力、資源、金融與消費創新。採「霸主」與「新星」的雙引擎配置，並鎖定美國、德國、台灣等全球創新重鎮之優質標的，同時動態管理風險，致力為投資人創造資產增值。

統一投信提醒，許多企業的創新爆發力來不及反應於財報，若單靠量化數據進行投資決策，容易錯過趨勢轉折及關鍵的投資機會，統一00988A將掛牌上市，可望以主動策略的優勢，幫投資人在高檔震盪中挖掘「霸主更霸、新星更亮」的未來性。

