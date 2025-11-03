台光電目標價 喊1,695

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
CCL需求旺，台光電營運有望增溫。聯合報系資料照
在人工智慧（AI）發展帶動下，銅箔基板（CCL）需求不斷提高，AI伺服器逐漸走向M8規格，並且目前市場已開始為下一代M9做準備，台光電（2383）作為美系CSP業者獨家供應商，後續營運有望進一步增溫，外資圈中高盛、滙豐近期重申「買進」評等，並上調目標價，分別由1,530元上調至1,695元、1,212元上調至1,530元。

高盛指出，台光電在M7 CCL方面，一般伺服器也將從明年下半年開始採用；此外，隨著應用增加，將帶動其低軌衛星營收將年增15%至20%。帶動2026、2027年及未來需求持續增加。

另外，高盛指出，受惠於ASIC、GPU AI伺服器的擴張以及800G交換器需求增加，預期M8 CCL出貨量在2026年將超過每月100萬片。而M9等級CCL產品將從2026年下半年開始進入大量生產階段，且台光電將是獨家供應商。此外，公司預期，M9等級CCL的出貨量將在2027年顯著上升，帶動獲利進一步成長。

滙豐指出，台光電在基礎設施營收持續增長的推動下，第3季營收達251億元，季增12%。然而，由於主要ASIC客戶的產品過渡影響產品組合，毛利率維持在30.1%，略低於預期。展望第4季，預估營收受客戶產品過渡持續、智慧型手機季節性因素等影響，預期季減2.2%。

滙豐認為，台光電明年第1季在新產能的支持下，表現有望優於季節性常態。展望明年全年，儘管市場持續傳出公司在AI領域失去市占率的雜音，但此為自然現象，因為客戶通常有動機採用多家供應商。

台光電憑藉在高階CCL產品領導地位及更積極的擴張計畫，應能保有在AI領域的領導地位。因此預估明年營收將年增30%，每股純益年增43%至61.2元。

其餘外資如麥格理、摩根大通（小摩）、大和資本分別給予，「中立」、「優於大盤」、「優於大盤」的評等，目標價分別為1,200元、1,200元、1,320元。

