東方風能競拍 底價150元
綠能環保股東方風能（7786）配合上市前公開承銷作業，辦理現增發行新股1萬8,800張，其中1萬3,536張採競價拍賣方式承銷，投標期間為昨（3）日起至5日，此次競拍底價為150元，預計上市掛牌日為18日。
東方風能日前剛與澳洲海工領導廠商GO Offshore簽署合作備忘錄（MOU），建立雙方未來在離岸風場支援船業務，以及離岸油氣船舶營運合作框架。東方風能也藉此搶進澳洲離岸風電與離岸油氣田市場。
東方風能為台灣最大船隊規模運維商，陸續打進台灣、歐洲及澳洲等海事工程市場，預計明年開啟油氣田市場實績。
東方風能表示，公司自成立以來積極擴大船隊規模，目前持有及主營18艘各式種類船舶（含建造中四艘新船），主要業務包括離岸工程建置、海上運輸、各式海纜建置工程、風場運維等。
其中，新造中的四艘大型船舶，包含風場運維支援船三艘、重型工程支援船一艘，總船隊造價已超190億元，多元化的船隊規模使公司具備應對各類海事工程需求的全方位服務能力，能高效滿足客戶需求。
