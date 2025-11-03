提升企業價值 成效佳

證交所鼓勵上市公司透過「提升企業價值計畫」制定和揭露營運策略和業務計畫，積極與股東溝通，以提升企業價值及永續發展，計畫推行至今已逾一年。截至10月31日，共有104家上市公司響應並公告相關計畫，占上市公司總家數約10%，占上市公司總市值約11%。

證交所去年6月推出「壯大資本市場價值計畫」，並於同年8月增訂「上市上櫃公司治理實務守則」第13-3條，鼓勵上市公司透過「提升企業價值計畫」制定和揭露營運策略和業務計畫。並已於第12屆（2025年）公司治理評鑑新增指標1.5「公司是否制定提升企業價值具體措施，且提報董事會，並將相關資訊揭露於公開資訊觀測站提升企業價值計畫專區」。

評鑑指標亦將該計畫是否提報董事會及於2025年底前上傳至公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」納入得分要件，鼓勵公司高階管理階層重視企業價值提升，並積極與股東溝通。

已公告提升企業價值計畫的104家上市公司的第11屆（2024年）公司治理評鑑結果，18家公司評鑑結果為前5%，另22家公司為6%～20%，合計約38%的公司評鑑結果為前20%。已公告提升企業價值計畫之上市公司，可在第12屆（2025年）公司治理評鑑取得優勢。

證交所表示，良好的公司治理評鑑結果不僅有助於企業在市場上建立良好形象，也能增進投資人信任、提升資本市場能見度，創造實質競爭優勢。而公告「提升企業價值計畫」不僅是展現公司策略布局與治理決心的重要機會，更可為企業在公司治理評鑑中爭取加分優勢。

「提升企業價值計畫」是以企業自願參與為核心。透過企業自願揭露提升企業價值計劃，投資人可更清楚掌握公司發展方向，進而提升市場信任度，有助於形成更健康的投資環境，帶動資本市場長期穩健發展。

未來，證交所將持續鼓勵上市公司以投資人視角出發重視股東價值，透過自主檢視企業價值、策略布局與有效溝通，提升企業價值。

證交所亦將持續透過宣導、專業輔導及資源協助，鼓勵更多上市公司參與計畫，擴大成果效益。同時，也將持續優化提升企業價值專區及修訂提升企業價值計畫揭露指引，協助上市公司及投資人更便利地編製、查閱企業價值提升相關資訊。