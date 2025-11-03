華榮好旺 純益增17倍

線纜業者華榮（1608）昨（3）日公布第3季財報，單季稅後純益暴增至15.8億元，年增約17.4倍，賺贏前六季總和；每股純益（EPS）也高達3.74元，雙創歷史新高紀錄。

華榮昨日董事會通過第3季財報，累計前三季合併營收86.23億元，本業獲利7.35億元，稅後純益20.14億元，改寫歷年同期新高紀錄，累計獲利年增率逾2.4倍，EPS由去年同期1.39元大幅增加至4.75元。

華榮日前轉投資銅箔廠金居，人工智慧（AI）伺服器需求推升銅箔基板供應緊俏，加上銅價持續居高，金居股價大漲，由於華榮採認方式為「FV變動」，金融評價利益帶動下，華榮單季獲利暴增。此外，華榮本業也受惠台電強韌電網計畫，外加銅價推波助瀾之下，營運持續看旺。

法人指出，華榮持有金居共7,812張，持有成本約每股58元，以9月30日收盤價232元計算，帳面金額增值逾13萬元，大舉推升華榮第3季獲利數字。

除業外營收，華榮本業動能亦強勁，目前在手訂單充足。華榮表示，除配合台電強化電網韌性，接擭345KV特高壓輸電線纜訂單外，亦配合政府離岸風力發電計畫，取得台電161KV超高壓輸配線纜及器材工程。

華榮指出，在國內強韌電網計畫下，2023年至2033年，為期十年，將新增15部火力發電機組，1551萬瓩電源開發，以力求分散式電網供電穩定，而公司345kV、161kV超高壓電纜都超前計畫生產，藉此提高獲利。

針對市場概況，華榮指出，隨著智慧電網、數位化監控系統等新技術的發展，電線電纜產業正不斷加強技術創新和產品研發力度，提升產品效能和品質。

另外，電力公司能源調度及電信業者雲端物聯網的經營策略，同時增加線纜需求並壓縮交期，將影響電線電纜之市場商機，將秉持強化品質管理，加強掌控經營成本與降低風險。