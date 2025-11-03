順達Q3每股純益 1.57元 擎邦1.22元
【記者吳凱中／台北報導】電池模組廠順達（3211）昨（3）日公布第3季財報，受惠伺服器BBU業務持續增長，單季毛利率、營益率同步走高，本業大賺3.41億元，季增70.5%，年增94.86%，惟業外收益減少，導致稅後純益降至2.39億元，季減59.76%，年減75.28%，每股純益1.57元。
【記者李珣瑛／新竹報導】擎邦（6122）昨（3）日公布第3季毛利率14.64%，季增0.51個百分點，年增1.06個百分點；稅後純益9,411.8萬元，季增12%，年增1.8%，每股純益1.22元。
擎邦前三季毛利率14.6%，年增1.45個百分點；稅後純益2.67億元，年減0.7%，每股純益3.44元。
