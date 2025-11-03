快訊

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

順達Q3每股純益 1.57元 擎邦1.22元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

【記者吳凱中／台北報導】電池模組廠順達（3211）昨（3）日公布第3季財報，受惠伺服器BBU業務持續增長，單季毛利率、營益率同步走高，本業大賺3.41億元，季增70.5%，年增94.86%，惟業外收益減少，導致稅後純益降至2.39億元，季減59.76%，年減75.28%，每股純益1.57元。

【記者李珣瑛／新竹報導】擎邦（6122）昨（3）日公布第3季毛利率14.64%，季增0.51個百分點，年增1.06個百分點；稅後純益9,411.8萬元，季增12%，年增1.8%，每股純益1.22元。

擎邦前三季毛利率14.6%，年增1.45個百分點；稅後純益2.67億元，年減0.7%，每股純益3.44元。

毛利率 每股純益

延伸閱讀

順達前3季每股賺6.53元年減6成 本業仍成長

新竹十八尖山公廁多間故障逾月 市府允改善

生活壓力大恐增皮蛇風險！?　 新竹人請注意

新竹男帶牛肉堡看電影…威秀影城提醒「不適合帶入」 他報案申訴

相關新聞

川普禁輝達新晶片出口 衝擊代工廠股價

美國總統川普指出，輝達目前最新款Blackwell晶片出貨恐仍祭出限制，業界解讀，美國政府對中國高效能運算（ＨＰＣ）晶片...

台光電目標價 喊1,695

在人工智慧（AI）發展帶動下，銅箔基板（CCL）需求不斷提高，AI伺服器逐漸走向M8規格，並且目前市場已開始為下一代M9...

統一投信00988A明上市

創新被視為每一個新世代經濟成長的重要引擎，統一投信第二檔主動式ETF「統一全球創新主動式ETF」（00988A）將視野轉...

全家餐飲前三季 EPS 5.05元

全家餐飲（7708）昨（3）日公布第3季財報營收7.12億元，年增12.1%，稅後純益4,987.8萬元，年增20.87...

羅昇前三季 EPS 0.7元

羅昇（8374）董事會昨（3）日通過今年前三季合併財報，合併營收35.18億元、年增42.7%，創同期新高，營業毛利8....

美律擺脫匯損壓力、客戶拉貨強勁 第3季獲利跳增200倍

電聲元件大廠美律（2439）昨（3）日召開線上法說會，公布第3季稅後純益5.83億元，較第2季的262.2萬元暴增逾20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。