電商搶雙11家電商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

電商平台在雙11檔期競逐年底換家電商機，更搶安裝效率。富邦媒（8454）旗下momo購物網雙11家電日起跑，推「58H快配」，一指下單58小時送到家；統一集團合資的Yahoo台灣電子商務昨（3）日宣布在雙11期間推「大家電55H虎虎快配」，以北北桃指定區域，提供指定大型家電最快55小時配送與安裝。

momo購物網表示，今年雙11延續去年熱度，家電品類買氣飆升、銷售成長上看雙位數。看好隨普發現金政策啟動，加上「58H快配」服務，雙重利多有效推動消費者的換機意願，預期在政策利多與品牌聯合促銷帶動下，本季大型家電銷售可望迎來新一波成長高峰。

Yahoo購物指出，雙11開跑以來首兩日全站業績上升，平均客單價提升近三成，手機平板、系統零組件、美妝與精品成暖慶四大熱銷主力，受惠普發萬元助攻，進一步推升年末家電換新買氣，雙11期間推大家電55小時配送與安裝的體驗，Yahoo購物「1111買買節」正慶也將在7日登場。

Yahoo購物觀察，平台目前高單價、高回饋商品的熱搜量明顯增長，加上受明年家電預期漲價心理帶動，平台近期3C與家電業績周成長最高破二倍。

家電 Yahoo 平台

