中華電攻多軌衛星 再邁步

中華電信（2412）多軌衛星布局再邁步，昨（3）日宣布取得SES O3b中軌衛星商用營運許可，成為台灣首家涵蓋高中低多軌衛星營運商，全力搶進離島、船舶、關鍵基礎建設及防災應變等應用市場。

中華電信已經擁有既有的高軌衛星（ST-2）、並取得低軌衛星營運商（OneWeb）獨家代理權，取得中軌衛星（SES O3b）商用營運許可後，可進一步建構多軌道衛星整合的新世代衛星通訊網路，並串聯多軌衛星服務，擴大衛星市場應用布局。

中華電信表示，此次歷時14個月通過主管機關審驗程序，取得SES O3b中軌衛星固定通信商用營運許可，成為國內首家涵蓋高軌（GEO）、中軌（MEO）、低軌（LEO）多軌衛星系統營運許可的電信業者。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，今年6月取得OneWeb低軌衛星商用許可後，接續完成SES O3b中軌衛星商轉，成為台灣首家具備完整多軌衛星通訊能力的電信業者，並藉以提供政府、企業以及民眾最完整的衛星韌性解決方案。

中華電信董事長簡志誠強調，中華電信將持續投資前瞻技術，推動高、中、低軌多軌衛星網路布局與整合，開發更多衛星應用服務，為政府與企業打造完整、可靠的多軌道衛星解決方案，也將透過與衛星產業鏈合作，帶動國內衛星地面設備、衛星通訊系統整合與測試驗證等相關產業的成長與創新」。

SES O3b mPOWER衛星系統採用Ka頻段高通量設計，中華電信指出，可提供對稱雙向的高頻寬、低延遲服務，適用於離島、遠洋船舶、關鍵基礎設施及國家防災應變等多樣場域，在緊急情形造成海纜或地面網路中斷時，能迅速啟動衛星備援通訊，保障政府與企業的關鍵連線需求，強化營運韌性與抗災能力。

今年初中華電信宣布，以不超過37.94億元，攜手Astranis Space Technologies合作高軌道衛星，預計明年加入營運，將成為中華電信首顆自主衛星。

日前中華電信評估，多軌衛星加入商業運轉後，可望推升衛星貢獻營收表現，一年可望貢獻約10億元以上。