快訊

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

豐興調漲廢鋼價

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（3）日廢鋼收購基價每公噸漲200元，鋼筋與型鋼平盤，建築用鋼續橫向整理，市場減產氣氛濃。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩中帶堅，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼未報價，美國貨櫃廢鋼持平以每公噸300美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸104美元漲至106.3美元。

上市鋼廠主管指出，國內鋼筋市場競爭激烈，價差快速收斂，鋼廠面臨減產壓力與市場洗牌的臨界點。傳出鋼廠為刺激買氣推出每公噸1.53萬至1.54萬元鋼筋專案價，原限量3,000公噸，最終接單達3萬公噸，專案結束後恢復原價接單，反映市場需求略有回溫，但整體買盤仍屬保守。

另方面，廢鋼價格同步上調，豐興每公噸漲200元，協勝發等鋼廠相繼呼應提價，主要是跟進國際外廢鋼行情走強的趨勢。

豐興 美國

延伸閱讀

豐興第3季 EPS 0.98元 勁揚兩成

豐興廢鋼、型鋼開平盤

廢鋼漲價 海光、威致有利

蘭嶼驚悚工安意外！工人疑遭強風吹落 鋼筋刺穿身軀

相關新聞

川普禁輝達新晶片出口 衝擊代工廠股價

美國總統川普指出，輝達目前最新款Blackwell晶片出貨恐仍祭出限制，業界解讀，美國政府對中國高效能運算（ＨＰＣ）晶片...

台光電目標價 喊1,695

在人工智慧（AI）發展帶動下，銅箔基板（CCL）需求不斷提高，AI伺服器逐漸走向M8規格，並且目前市場已開始為下一代M9...

統一投信00988A明上市

創新被視為每一個新世代經濟成長的重要引擎，統一投信第二檔主動式ETF「統一全球創新主動式ETF」（00988A）將視野轉...

全家餐飲前三季 EPS 5.05元

全家餐飲（7708）昨（3）日公布第3季財報營收7.12億元，年增12.1%，稅後純益4,987.8萬元，年增20.87...

羅昇前三季 EPS 0.7元

羅昇（8374）董事會昨（3）日通過今年前三季合併財報，合併營收35.18億元、年增42.7%，創同期新高，營業毛利8....

美律擺脫匯損壓力、客戶拉貨強勁 第3季獲利跳增200倍

電聲元件大廠美律（2439）昨（3）日召開線上法說會，公布第3季稅後純益5.83億元，較第2季的262.2萬元暴增逾20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。