台特化上季 EPS 1.2元 進軍國際

台特化（4772）昨（3）日公告前三季稅後純益3.97億元、年增55.7%，每股純益（EPS）2.69元。概算台特化第3季稅後純益1.78億元，年增80%，每股純益1.2元。

台特化去年下半年正式推出蝕刻特氣產品AHF，並自2025年上半年通過客戶驗證，開始貢獻營收和獲利，為公司在高階蝕刻氣體布局邁出關鍵一步。

展望未來，法人認為，台特化透過持續推進國際布局，將滿足先進製程對高品質氣體材料日益增加的需求。同時，也將深化與策略夥伴的合作關係，強化產業供應鏈韌性與創新競爭力，為全球客戶提供更安全、高效、穩定的解決方案。

另外，市場指出，為加速擴展營運版圖並強化先進製程市場的布局，台特化斥資近30億元收購弘潔科技65.22%股權，將進一步強化該公司於全球半導體產業供應鏈中的競爭優勢，該案已於8月5日完成交易。

弘潔科技納入台特化合併報表之子公司，董事長徐秀蘭接任弘潔科技董事長，帶領團隊擴大半導體先進客戶群製程產品及服務，進一步強化該公司於全球半導體產業供應鏈中的競爭優勢。

弘潔科技專注於高階設備零件超潔淨（UHP）清洗及檢測、表面精密加工（coating）及再生新領域，涵蓋多家國際知名設備大廠，深受國內晶圓大廠的高度肯定，與台特化現有產品線高度互補。