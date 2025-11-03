美律擺脫匯損壓力、客戶拉貨強勁 第3季獲利跳增200倍

電聲元件大廠美律（2439）昨（3）日召開線上法說會，公布第3季稅後純益5.83億元，較第2季的262.2萬元暴增逾200倍，主因擺脫匯損壓力，加上客戶拉貨強勁，單季每股純益2.33元；前三季稅後純益9.38億元，年減36.7%，每股純益3.77元。

展望後市，公司預估本季進入產品出貨調整期，明年在美國助聽器市場需求帶動下，展望正向。美律昨天並公告，董事魏文傑將透過鉅額逐筆交易，轉讓手中1,000張美律股票，以美律昨天收盤價102.5元計算，市值逾1億元，若全數轉讓完畢，魏文傑仍持有美律股票逾7,762張。

美律第3季獲利較去年同期衰退6.8%，單季毛利率12.71%，季增1個百分點，年減0.78個百分點；前三季稅後純益9.38億元，年減36.7%，每股純益3.77元，不如去年同期每股純益6.57元。美律指出，第3季受惠電競耳機業務年增16%，加上耳機新客戶與新產品進入量產，推升營收成長，但因受到產品組合影響，導致毛利率比去年同期略降。

營收結構方面，美律第3季耳機約占71%、揚聲器23%、其他6%。進一步分析耳機產品線，電競類成長16%，提升幅度最大，Audio年成長9%，推力來自客戶新產品量產，真無線藍牙耳機（TWS）則衰退15%，主要受新舊機種銜接影響。

展望未來，美律預期，本季進入耳機出貨旺季後的調整期，Audio產品及電競耳機仍具支撐力，揚聲器業務則進入旺季。整體而言，公司持續推動多元化發展策略，透過整合零件到成品、硬體到軟體的完整解決方案，並結合聲學到影音整合的技術優勢，持續深化核心競爭力。

此外，由於美國OTC（Over the counter）助聽器市場持續發酵，美律正積極搶攻市場。美律表示，第4季助聽器產品預計與第3季相當，但會比去年同期成長，明年該市場正向看待，將成為公司營收提升的主要動能之一。