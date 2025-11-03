大摩逾1個月3度調降！外資紛紛下調聯發科評等與目標價 原來是這原因

摩根士丹利（大摩）、高盛等證券相繼出具報告，認為聯發科（2454）毛利率前景恐有下修疑慮，因此紛紛下調估值。其中高盛除調降評等至「中立」，還將目標價下修至1,400元，降幅14%。

大摩最近一個多月來，連續三度調降聯發科目標價，從1,800元降至1,588元、1,388元、法說前夕再降至1,288元，評等則早於9月中下旬即領先市場由「優於大盤」降至「中立」，相當罕見。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻在最新釋出的個股報告中指出，聯發科第3季毛利率為 46.5%，低於預估的 47.5%，單季毛利率未達標僅是開始，第4季預估為46%，也低於長期目標水準47%，甚至2026年仍有進一步下行的空間。

由於高階智慧機晶片無法為終端客戶帶來新價值，低階產品又面臨價格競爭，加上Meta的AI ASIC專案仍未定案，使未來毛利率有下修空間，明年可能下探至45%，暗喻每股稅後純益（EPS）也可能下調，因此給予「中立」評級、目標價1,288元。

高盛半導體產業分析師呂昆霖則認為，聯發科2026年毛利率與營業利益率將進一步下降，預期在2027年重新調整前，聯發科的獲利能力將出現下滑，因此將評等由「買進」降至「中立」，目標價由1,620元降至1,400元。

呂昆霖指出，由於台積電（2330）預計自 2026 年起調漲價格，使先進製程代工成本上升，加上主要成長動能將稀釋利潤率，如旗艦智慧機系統單晶片（SoC）、車用解決方案與 AI ASIC，及研發費用增加等，使聯發科明年獲利能力將下滑。

儘管 2026 年將面臨多重利潤壓力，但呂昆霖仍預期聯發科2027年營業利益率將獲得改善，主要受惠於AI ASIC收入的加速成長。呂昆霖預估聯發科2026-2027年毛利率分別為45.9%、45.3%，原預估值為48.3%、47.8%。

而同期間營業利益率預估為17%、18.6%，原預估值為20.4%、21.3%。據此，呂昆霖將聯發科明後二年的EPS預估值分別下修 13.8%、7.2%，修正後EPS分別為70.02元與89.96元。