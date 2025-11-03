南電10月營收創30個月高點 精測年增5.3%
測試介面和IC載板廠今天陸續公布10月營收，其中中華精測自結單月營收新台幣4.06億元，月減2.8%，較2024年同期成長5.3%。精測指出，10月高效能運算（HPC）與應用處理器（AP）兩大產品應用穩健。
南電自結10月營收37.06億元，月增4.72%、年增41.68%，是2023年5月以來單月次高。產業人士指出，南電受惠人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）帶動高階ABF載板出貨成長。
精測今年前10月累計合併營收40.17億元，較去年同期成長48.7%，精測指出營運持續穩健成長。南電前10月自結營收327.15億元，年成長21.04%。
展望第4季，精測預期季節性因素調整，第4季營收較第3季微幅下滑，持續與日本企業合作，擴大海外市場銷售，持續開發次世代測試介面解決方案，加速布局人工智慧（AI）、應用處理器、無線射頻（RF）、記憶體（Memory）等高階產品。
展望2026年，精測表示營運審慎樂觀，有機會雙位數百分比成長，明年主要客戶在探針卡（ProbeCard）和測試載板（Load Board）拉貨持續成長。
產業人士預期，南電今年第4季ASIC客戶訂單持續提升ABF載板稼動率表現，此外800G光纖交換機放量也帶動南電高階晶片用ABF載板需求，BT載板受惠關鍵材料缺貨效應。
