客戶狂催單 瀚宇博精成科訂單能見度達2027年

PCB大廠NB板龍頭廠商瀚宇博（5469）3日攜手PCBA/EMS子公司精成科（6191）召開聯合法說會，兩家公司總座陶正國提到，由於AI應用高階產品需求暢旺，雖然消費產品仍有季節因素，但目前AI相關高階產品能見度已達到2027年，公司也持續應對客戶需求提前將2027年客戶需求於2025-2026年設備擴充。

展望今年，陶正國說，目前看第4季AI高階應用成長，但消費需求季節因素下降，目前整體來看營運高峰仍約在第3季。

另外因應CCL金價上漲帶來成本墊高，他也說，持續和客戶溝通價格調整，材料反映到PCB甚至客戶需要時間以及牽涉需求，量大消費產品的轉嫁能力較弱，高階產品轉嫁客戶敏感度較不高，持續和客戶談反映成本，轉嫁生效的比率尚在進行中，無肯定答案。

他今日也更新全球製造據點現況。另外提及今年資本支出計劃已較先前預估不低於40億元超標達到60億元，提前應對客戶2027年需求準備產能投資，外界關注資本支出是否會拉升破百億？公司回應說目前看來今年60億多已是差不多。