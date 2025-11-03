快訊

寶佳集團旗下投資突襲！中工：禿鷹式掠奪逾一成股權 覬覦經營權

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

客戶狂催單 瀚宇博精成科訂單能見度達2027年

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
瀚宇博精成科今日召開聯合法說會。記者尹慧中攝影
瀚宇博精成科今日召開聯合法說會。記者尹慧中攝影

PCB大廠NB板龍頭廠商瀚宇博（5469）3日攜手PCBA/EMS子公司精成科（6191）召開聯合法說會，兩家公司總座陶正國提到，由於AI應用高階產品需求暢旺，雖然消費產品仍有季節因素，但目前AI相關高階產品能見度已達到2027年，公司也持續應對客戶需求提前將2027年客戶需求於2025-2026年設備擴充。

展望今年，陶正國說，目前看第4季AI高階應用成長，但消費需求季節因素下降，目前整體來看營運高峰仍約在第3季。

另外因應CCL金價上漲帶來成本墊高，他也說，持續和客戶溝通價格調整，材料反映到PCB甚至客戶需要時間以及牽涉需求，量大消費產品的轉嫁能力較弱，高階產品轉嫁客戶敏感度較不高，持續和客戶談反映成本，轉嫁生效的比率尚在進行中，無肯定答案。

他今日也更新全球製造據點現況。另外提及今年資本支出計劃已較先前預估不低於40億元超標達到60億元，提前應對客戶2027年需求準備產能投資，外界關注資本支出是否會拉升破百億？公司回應說目前看來今年60億多已是差不多。

消費 PCB 資本支出 瀚宇博 法說會

延伸閱讀

金價飆天價 新北分署也辦「雙11」拍賣市價逾2.5億黃金

這家紅鏈 AI 一哥在罩 勝宏今年來股漲六倍

台燿、台光電 四檔放閃

PCB鏈升級 五台廠躍贏家

相關新聞

客戶狂催單 瀚宇博精成科訂單能見度達2027年

PCB大廠NB板龍頭廠商瀚宇博（5469）3日攜手PCBA/EMS子公司精成科（6191）召開聯合法說會，兩家公司總座陶...

載板龍頭欣興可轉債掛牌 轉換溢價率為104%

載板龍頭欣興（3037）3日可轉債掛牌，主辦券商中國信託證券指出，「欣興一」可轉債發行總額為新台幣40億元，發行期間為5...

特殊應用IC市場 擴張

雲端服務供應商（CSP）的資料中心應用需求，被視為是推動近幾年特殊應用IC（ASIC）市場規模大量增加的主因，如今全球A...

毅嘉10月營收月減4% 新廠年底投產

機構件廠毅嘉（2402）公告10月營收9.41億元，月減4.7%，年增8.7%；前十月營收90.65億元，年增15%。毅...

華孚10月營收月減9.9% 有望迎轉單

鋁鎂合金車用機殼廠華孚（6235）昨（2）日公告10月營收5.95億元，月減9.9%，年減55.4%。華孚9月營收登頂，...

建準Q4出貨動能轉強

散熱風扇大廠建準（2421）近期出貨瓶頸解除，本季起隨著客戶AI伺服器開始放量出貨，帶動建準風扇出貨動能同步轉強。另外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。