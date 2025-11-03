AI暢旺 四大CSP再上修資本支出 法人：6代工供應鏈有望受惠

全球四大雲端服務供應商（CSP）微軟、META、Alphabet及亞馬遜財報已公布完畢，再次大幅上修其資本支出預算，顯示AI擴張計畫較先前更為積極。此舉主要為因應短期內AI算力供不應求的市場狀況。法人指出，針對鴻海（2317）、技嘉（2376）、廣達（2382）、緯穎（6669）、嘉澤（3533）、神達（3706）等代工供應鏈維持樂觀展望。

四大CSP上季的平均資本支出已較預期高出10%至15%。法人預估，至2026年，四大CSP的資本支出將全數突破千億美元大關。整體而言，2025年與2026年的合計資本支出年增率預計將分別達到58%和27%。

這波強勁的投資主要由創紀錄的雲端營收所支撐。第3季財報顯示，三大CSP雲端營收全數創高。其中，MicrosoftAzure營收年增40%，AI貢獻已達7%；AmazonAWS營收年增20%，創下11季以來最強成長；GoogleCloud營收年增亦達34%。此外，三大CSP的在手訂單（RPO）大幅成長，顯示AI服務需求仍持續新增中。

在硬體需求方面，AI供應鏈正展現強勁動能。即使CSP發展自有ASIC晶片，仍將大量採購NVIDIA的新世代產品，以滿足客戶需求。NVIDIA預估Blackwell與Rubin的合計訂單達1,000萬顆晶片，在CSP與主權AI的雙重採購動能下，2026年整體AI需求估將維持70%至80%的高成長。

這波AI硬體擴增潮將使台灣ODM顯著受益。預期2025年第4季將進入AI大幅成長期，GB伺服器機櫃出貨量估達1.2萬至1.3萬櫃，將推升ODM營收再創新高。展望2026年，GB/VR出貨量預估將進一步攀升至5.5萬至6萬櫃，ODM營運可望逐季成長。