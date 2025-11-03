載板龍頭欣興可轉債掛牌 轉換溢價率為104%

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
欣興董事長曾子章。記者尹慧中/攝影
載板龍頭欣興（3037）3日可轉債掛牌，主辦券商中國信託證券指出，「欣興一」可轉債發行總額為新台幣40億元，發行期間為5年，發行價格為每張新台幣101元，轉換價格訂新台幣165.4元，轉換溢價率為104%。

欣興先前公告，此次發行可轉債主要目的在於償還普通公司債及充實營運資金。

欣興為載板龍頭廠商，長期深耕高階ABF載板與多層PCB領域，並與國際半導體及雲端運算龍頭企業維持穩定合作。近年受惠於AI伺服器、高速運算（HPC）及先進封裝等應用需求強勁，公司營運持續成長，截至9月底累計營收達965億元，年增率達12.28%。

欣興日前10月28日公告前三季財報數字，前三季歸屬母公司淨利31.38億元，前三季累計每股稅後純益（EPS）為2.06元，由於欣興上半年EPS為0.62元，換算第3季約為1.44元，較今年第2季僅0.02元大幅改善，營運走出谷底且第3季賺贏上半年。

欣興上半年歸屬母公司淨利約9.44億元，扣除上半年，第3季單季21.94億元，單季獲利順利超越上半年總和。

