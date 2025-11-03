永擎進行上市前競拍 底價252.83元

華擎科技（3515）旗下的永擎（7711）配合上市前公開承銷，將採取部分競價拍賣，部分公開申購，此次對外競價拍賣6,365張，競拍底價252.83元，暫定承銷價268元。競拍時間為11月4日起至11月6日止，預計於11月10日開標；11月7日起至11月11日止辦理公開申購，預計於11月13日抽籤。

永擎核心業務為伺服器主機板及系統的開發與銷售，提供多元化的產品及解決方案，產品廣泛應用於高效能運算、大數據、雲端運算、人工智慧、邊緣運算、視覺計算及5G基礎架構等領域。AI浪潮持續驅動企業積極部署AI設備，整體AI伺服器市場高速成長，根據TrendForce預估，2025年全球AI伺服器出貨量預計年增28%，高階AI伺服器出貨量將從2024年的63.9萬台增至132.3萬台，受惠於AI伺服器市場的強勁需求，永擎訂單持續成長，帶動2025年上半年度營業收入及營業毛利分別較同期成長332.23%及45.90%，未來業績成長空間實屬可期。

永擎深耕伺服器領域，研發團隊累積超過十年之豐富經驗，致力於提升產品附加價值及持續產出高品質產品，透過多來源與分散的供應鏈佈局保持產能調配彈性，並同時維持產品品質與準時交付，為客戶提供穩固可靠的供應保障。

永擎的產品已成功打入歐美、亞太及大中華區數據中心用戶，同時透過銷售自有品牌及ODM-Direct的商業模式與客戶合作，為客戶提供完整的解決方案，永擎將關注市場趨勢及致力於產品的研發設計，以高品質與創新技術為基石，並深耕高效能運算、邊緣運算及AI等伺服器市場，提升營運規模及獲利，並穩健的進行全球市場佈局，鞏固長期競爭優勢，掌握伺服器產業長期成長商機。