快訊

台中烏日火警母女1死1重傷 64歲前租客「不滿屋主」駕車衝撞釀火災

粿粿、王子爆不倫！美國團「還有一對」掩護手法曝光 疑私人對話流出

台中烏日今晨母女1死傷縱火案 前租客64歲許男落網送醫

永擎進行上市前競拍 底價252.83元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

華擎科技（3515）旗下的永擎（7711）配合上市前公開承銷，將採取部分競價拍賣，部分公開申購，此次對外競價拍賣6,365張，競拍底價252.83元，暫定承銷價268元。競拍時間為11月4日起至11月6日止，預計於11月10日開標；11月7日起至11月11日止辦理公開申購，預計於11月13日抽籤。

永擎核心業務為伺服器主機板及系統的開發與銷售，提供多元化的產品及解決方案，產品廣泛應用於高效能運算、大數據、雲端運算、人工智慧、邊緣運算、視覺計算及5G基礎架構等領域。AI浪潮持續驅動企業積極部署AI設備，整體AI伺服器市場高速成長，根據TrendForce預估，2025年全球AI伺服器出貨量預計年增28%，高階AI伺服器出貨量將從2024年的63.9萬台增至132.3萬台，受惠於AI伺服器市場的強勁需求，永擎訂單持續成長，帶動2025年上半年度營業收入及營業毛利分別較同期成長332.23%及45.90%，未來業績成長空間實屬可期。

永擎深耕伺服器領域，研發團隊累積超過十年之豐富經驗，致力於提升產品附加價值及持續產出高品質產品，透過多來源與分散的供應鏈佈局保持產能調配彈性，並同時維持產品品質與準時交付，為客戶提供穩固可靠的供應保障。

永擎的產品已成功打入歐美、亞太及大中華區數據中心用戶，同時透過銷售自有品牌及ODM-Direct的商業模式與客戶合作，為客戶提供完整的解決方案，永擎將關注市場趨勢及致力於產品的研發設計，以高品質與創新技術為基石，並深耕高效能運算、邊緣運算及AI等伺服器市場，提升營運規模及獲利，並穩健的進行全球市場佈局，鞏固長期競爭優勢，掌握伺服器產業長期成長商機。

伺服器 AI

延伸閱讀

AI 教父押 6G 翻轉電信業

全民權證／愛普 挑價內外20%

AI需求推升電費重傷民生 各州選舉熱議

AI應用需求強勁、國際新品拉貨效應 10月出口估連24紅

相關新聞

特殊應用IC市場 擴張

雲端服務供應商（CSP）的資料中心應用需求，被視為是推動近幾年特殊應用IC（ASIC）市場規模大量增加的主因，如今全球A...

毅嘉10月營收月減4% 新廠年底投產

機構件廠毅嘉（2402）公告10月營收9.41億元，月減4.7%，年增8.7%；前十月營收90.65億元，年增15%。毅...

華孚10月營收月減9.9% 有望迎轉單

鋁鎂合金車用機殼廠華孚（6235）昨（2）日公告10月營收5.95億元，月減9.9%，年減55.4%。華孚9月營收登頂，...

建準Q4出貨動能轉強

散熱風扇大廠建準（2421）近期出貨瓶頸解除，本季起隨著客戶AI伺服器開始放量出貨，帶動建準風扇出貨動能同步轉強。另外，...

CoWoS產能擴張！外資點讚2檔台鏈 目標價最高調升54%

外資滙豐於最新報告中指出，在強勁的AI需求和緊張的CoWoS供應之下，CoWoS年產能2026年將持續成長，日月光投控...

蘋果高階iPad Pro導入均熱板技術 法人估「這檔」明年EPS上看70元

市場傳出蘋果將在高階平板iPad Pro導入均熱板（VC）散熱技術，奇鋐（3017）則主要供應鏈之一，而法人機構預估，奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。