台燿、台光電 四檔放閃

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股上周五（10月31日）由紅翻黑，下跌54點收28,233點，盤面上，多頭在AI族群間輪動，資金點火台燿（6274）、台光電（2383）等PCB股。發行券商指出，看好PCB股後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

針對PCB產業發展，法人指出，AI發展進入全面爆發，AI基礎建設的市場規模預計在未來十年達到近5,000億美元，年複合成長率高達27%，而PCB產業則在AI世代中扮演不可或缺的角色，台灣電路板協會（TPCA）預估，2025年台灣PCB產業海內外產值有望達到1.1兆元。

台燿9月營收與第3季營收都創歷史新高，主因在接獲大型雲端服務提供者（CSP）訂單，高階銅箔基板占比持續提高，有助毛利率上揚，第4季營運持續看俏。

法人指出，新客戶新產品第4季放量出貨，泰國廠一期月產能30萬張，主要生產低階伺服器用板與低軌衛星（LEO）地面板，7月投產稼動率三成，8、9月攀高到50%至67%，年底滿載，預期第4季營收再走揚，單季營收可望續創新高。

台光電是台灣CCL龍頭公司，技術實力與產品組合位居全球領先地位，且AI伺服器滲透最深、客戶黏著度最高。受惠AI關鍵材料需求強勁，營運表現亮眼，第3季營收251.5億元，季增11.7%，年增44%；稅後純益39.65億元，季增14%，年增67.6%；每股純益11.19元，連三季賺逾一個股本，營收獲利都創新高；累計今年前三季稅後純益109.12億元，年增57.5%，每股純益31.23元，也創新高。

權證發行商建議，看好台燿、台光電可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

