全民權證／穩懋 瞄準逾90天

穩懋（3105）受惠美系手機新機發表，加上Wi-Fi 7新規格滲透率提升，第3季稅後純益10.7億元，年增逾三倍，較每股純益2.52元，累計今年前三季每股純益1.57元。

法人認為，第3季稼動率回升幅度優於預期，帶動毛利率回升，加上業外認列不動產處分利益，挹注獲利表現。展望後市，第4季營收季增low-single digit（1%至4%），主因手機備貨延續，Cellular、Others業務將持續成長，Infra業務受惠於LEO及光通訊GaAs驅動IC需求穩健成長，毛利率預計high-twenties（26%至29%）。

看好穩懋的投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證 。

（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）