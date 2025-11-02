建準Q4出貨動能轉強

散熱風扇大廠建準（2421）近期出貨瓶頸解除，本季起隨著客戶AI伺服器開始放量出貨，帶動建準風扇出貨動能同步轉強。另外，建準已切入Sidecar與Power Rack業務，並已小量出貨，將接棒帶旺明年業績。

建準為全球前三大風扇供應商，市占率約二成，近年積極卡位AI伺服器散熱領域。

建準第3季因受到客戶調整排程影響，出貨動能遭遇瓶頸，略受壓抑，目前逐步恢復正常，估本季營運動能將恢復暢旺狀態。

建準目前產品應用在AI伺服器中，約80%來自ASIC，20%來自輝達GPU。法人指出，輝達伺服器機櫃風扇配置量遠高於ASIC平台，隨著下半年輝達GB系列AI伺服器放量出貨，有利擴大建準風扇業務營收貢獻。

業界分析，儘管次世代AI伺服器主要採用水冷散熱系統，但仍必須配置散熱風扇，且數量與規格也需同步提升，建準在產能、技術都相當具有優勢，因而獲得輝達青睞，入列相關供應鏈。

水冷業務拓展方面，建準去年已投入水冷相關模組開發，預期今、明年營收占比約個位數百分比，現階段已同步開發水冷板與冷卻液體分配裝置（CDU）等兩大關鍵零組件；其中，水冷板主要供應給二階（Tier 2）客戶使用，CDO則正與一階（Tier 1）客戶進行合作洽談。

產能規劃方面，建準菲律賓新廠預計2026年底完工，並於2027年投產，現階段約有九成產能都落在中國大陸昆山、廣西北海等地。建準預期，菲律賓新廠完工後，該廠區月產能將從既有的200萬台，大增為650萬至750萬台，並占整體產能五成，藉此滿足海外客戶需求。

展望未來，法人認為，雖然建準在水冷方面起步較同業略晚，但具有風扇優勢，且水冷模組領域的擴張潛力不容小覷，加上新產能加入後，有助於提升接單競爭力，明、後年營運可期。