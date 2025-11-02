華孚10月營收月減9.9% 有望迎轉單

鋁鎂合金車用機殼廠華孚（6235）昨（2）日公告10月營收5.95億元，月減9.9%，年減55.4%。華孚9月營收登頂，導致基期較高，10月營收正常回檔，但仍維持高檔水準。

華孚前十月營收54.38億元，年增9.5%，該公司目前主要營收來源為車用機殼業務，電動車與油車占比各半。根據華孚先前揭露的數據，該公司第2季市場業績結構中，歐洲約57%、北美23%、亞洲16%。

華孚總經理甘錦添曾於法說會上表示，過去幾年不少歐洲壓鑄廠因市場競爭而倒閉，因此出現一些轉單商機，華孚也接到一些來自歐洲的新生意，有望取得更多轉單訂單。

華孚並開始切入無人機市場，已獲日系品牌大廠商用無人機訂單，供貨合約長達十年，未來將穩定貢獻業績。