快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

華孚10月營收月減9.9% 有望迎轉單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

鋁鎂合金車用機殼廠華孚（6235）昨（2）日公告10月營收5.95億元，月減9.9%，年減55.4%。華孚9月營收登頂，導致基期較高，10月營收正常回檔，但仍維持高檔水準。

華孚前十月營收54.38億元，年增9.5%，該公司目前主要營收來源為車用機殼業務，電動車與油車占比各半。根據華孚先前揭露的數據，該公司第2季市場業績結構中，歐洲約57%、北美23%、亞洲16%。

華孚總經理甘錦添曾於法說會上表示，過去幾年不少歐洲壓鑄廠因市場競爭而倒閉，因此出現一些轉單商機，華孚也接到一些來自歐洲的新生意，有望取得更多轉單訂單。

華孚並開始切入無人機市場，已獲日系品牌大廠商用無人機訂單，供貨合約長達十年，未來將穩定貢獻業績。

華孚 營收

延伸閱讀

香港4大IP告別維港「大巡遊」3小時 小吃生意增3成

影／駕吉普車摔鯉魚潭水庫邊坡50公尺 駕駛未受傷還操作無人機

提振消費 中國免稅店買得到無人機

翁章梁期望民雄航太園區加速開發 帶動無人機產業鏈

相關新聞

特殊應用IC市場 擴張

雲端服務供應商（CSP）的資料中心應用需求，被視為是推動近幾年特殊應用IC（ASIC）市場規模大量增加的主因，如今全球A...

集保推股東會紀念品電子化

為了響應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化（eGift）服務」，並於10月16日獲金管會核准，未...

AI＋降息雙動能 市場主旋律

全球市場在通膨降溫與聯準會（Fed）啟動降息循環的雙重刺激下，資金加速回流風險性資產。台股受惠AI需求強勁與國際資金湧入...

元太旗下擎元同步告捷

元太（8069）與友達旗下達擎共同成立的合資公司擎元科技報喜，已於大型電子紙模組市場展現成果，並與日本IT解決方案供應商...

晶碩10月營收年增17%

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公布10月合併營收7.01億元，年增17.61%、月增12.71%，創下近兩年來新...

毅嘉10月營收月減4% 新廠年底投產

機構件廠毅嘉（2402）公告10月營收9.41億元，月減4.7%，年增8.7%；前十月營收90.65億元，年增15%。毅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。