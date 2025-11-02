華安攻 AI 藥物開發平台

新藥開發公司華安（6657）宣布，100%子公司源華智醫已與宏碁旗下安圖斯科技（Altos Computing）簽署合作協議，共同打造新世代高性能AI藥物開發平台，推動精準醫療與智慧醫療的落地應用。

華安表示，公司近年積極布局AI藥物開發領域，強化技術競爭力與國際合作潛能，於今年8月成立全資子公司源華智醫，由人工智慧與智慧醫療領域專家許銀雄出任總經理。許銀雄長期深耕AI、智慧醫療及大數據分析，致力推動AI技術在藥物研發及臨床轉譯中的應用。

源華智醫為全球少數專注於AI藥物開發的新創企業之一，聚集人工智慧、生物醫學與藥物研究領域人才，打造具「多類別、多模態、多方法、多AI技術」的智慧協奏研發平台。該平台可顯著縮短新藥開發前期流程，提高候選藥物成功率並降低研發成本，協助製藥產業提升研發效率與創新能量。

公司營運策略聚焦於兩大方向：一是藥物再定位，利用AI發掘已上市或已知藥物的新適應症，建立專利授權機制，協助藥廠延伸產品生命週期；二是AI平台技術授權與合作，將核心AI演算法及平台授權予醫藥企業，加速藥廠AI轉型。