國邑新藥臨床三期報捷

國邑*（6875）近日宣布，授權夥伴Liquidia發表國邑開發的肺動脈高壓新藥L606三期開放標籤臨床試驗長期治療結果。最新數據顯示，L606不僅安全性良好、長期耐受度高，更在主要療效指標上表現亮眼，整體療效優於現行治療。

國邑藥品表示，此次試驗共追蹤28位受試者長達48週，結果再次驗證L606的臨床優勢，奠定其成為新一代肺動脈高壓治療方案的關鍵地位。

依據本次臨床成果，Liquidia將依合約規劃，隨即啟動Re-Sprie全球第三期PH-ILD臨床試驗，正式進入新階段開發。並同步搶攻全球第一類（PAH）及第三類（PH-ILD）肺動脈高壓雙適應症市場，目標市場規模超過新臺幣千億元。

國邑總經理甘霈表示，本次三期試驗治療成果顯示，L606兼具優於現行療法的安全性與療效表現，可讓PAH或PH-ILD病患的病情穩定或持續改善，並展現長期治療效果。

甘霈進一步指出，Liquidia已與美國FDA和歐洲EMA完成Re-Spire臨床試驗設計溝通，並獲同意以單一Re-Spire試驗作為樞紐試驗（pivotal study），可直接用於新藥取證（NDA/MAA）申請。未來，國邑*將協助Liquidia加速完成全球臨床試驗，並分別在各自區域加速推進新藥藥證申請，以期盡早將此創新療法推向市場。國邑預計於11月4日法說會上，向投資人進一步說明本次臨床試驗的詳細數據與全球開發進展。