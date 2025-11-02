光速火箭（7782）公司成立於2016年，專注於自創香氛品牌「SHARECO」及「KLOWER PANDOR」之商品設計開發，另以其營銷經驗，延伸服務範疇，提供品牌客戶行銷代操服務及系統平台服務，該公司於10月28日正式上櫃掛牌。承銷價32.5元，掛牌後四個交易日股價收在33.2元，小漲0.7元，漲幅2.1%。

光速火箭公司2023年度、2024年度及2025年上半年度營收分別為6.75億元、7.11億元及3.44億元，每股稅後純益（EPS）分別為1.00元、3.07元及0.79元。

因應現代消費者對於生活品質與個人風格的展現日益重視，香氛產業已成為融合生活美學、時尚品味與科技的高附加價值領域。

光速火箭公司的香氛產品採用之香精原料及擴香基底劑均經國際認證，符合食品級與衛生安全規範，並委由通過ISO認證之化粧品製造廠商或GMP認證之加工廠商進行生產，並鎖定中價位市場缺口，提供消費者具有性價比的產品。

該公司產品以香水為主軸，延伸至香氛洗沐、擴香、髮香等產品，品項完整且齊全，使消費者有多元的選擇，並透過線上線下全通路滿足消費者多元需求。

櫃買中心表示，櫃買中心成立30多年來，已扶植超過2,600家企業進入資本市場，形成多元的產業聚落，其中在居家生活的產業裡，近年也陸續納入各種不同的新興行業，包括自有服飾品牌的經營，以及寵物食品銷售與美容服務等各式新創企業。

目前居家生活產業的上櫃公司已經累積達20家，而本次光速火箭公司為台灣第一家IPO的香氛品牌企業，也為其所屬的上櫃居家生活產業注入多元化的成長動能。櫃買中心也盼望更多優質企業能加入櫃買家族，並將持續發掘更多具創新創意之產業新秀，促進民生產業多元化發展。